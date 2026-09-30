Arte come strumento di autonomia per non vedenti, in Sicilia progetto europeo Deap - Notizie

Favorire l'autonomia e l'inclusione sociale dei giovani non vedenti e ipovedenti grazie alla forza integrata dell'arte, intesa come potente leva riabilitativa e formativa. Ha fatto tappa in Sicilia Deap, progetto europeo guidato dall'ente capofila Ierfop, presieduto da Roberto Pili, in partnership con organizzazioni provenienti da Italia, Repubblica Ceca, Polonia, Cipro e Svezia.In due anni di attività, la rete transnazionale ha già coinvolto 100 giovani e 125 operatori del settore. L'iniziativa nasce da una precisa scelta dello stesso Pili, in linea con i principi della Carta di Solfagnano: il progetto mette infatti al centro la persona con disabilità, promuovendone dignità, autodeterminazione e diritto alla partecipazione alla vita culturale e sociale della comunità.In due anni di sperimentazione, Deap ha codificato un modello di intervento integrato basato sull'arte-riabilitazione, capace di sviluppare la consapevolezza spaziale, stimolare il potenziamento espressivo e rafforzare l'autostima dei partecipanti. A Palermo i partecipanti hanno visitato l'Istituto per ciechi Florio-Salamone e il Centro regionale di Progettazione e Restauro, cimentandosi in un laboratorio di ceramica tattile. I lavori si sono conclusi a Capaci con un convegno transnazionale, alla presenza del presidente Ierfop Pili, del sindaco di Capaci Piero Puccio e dei presidenti di Prism e Aris, Alessandro Melillo e Rocco Di Lorenzo. "Una persona cieca o ipovedente ha il diritto di apprendere, creare, interpretare e produrre cultura - ha sottolineato Pili - con questo progetto non solo contribuiamo a garantire tale diritto, ma offriamo l'opportunità di avvalersi dell'arte come catalizzatore di autonomia. Allo stesso tempo, abbiamo testato e avviato lo sviluppo di una nuova e più avanzata competenza professionale per tutti gli operatori del settore".Per Melillo "Deap ha sperimentato in Sicilia competenze solide, risorse didattiche aperte e una rete di relazioni internazionali destinate a durare". Per Bachisio...

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