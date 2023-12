Arriva da Arcidano la prima donna alla guida della Fit Cisl della Sardegna: eletta Claudia Camedda

Cagliari

Subentra a Ignazio Lai, che ha abbandonato per i limiti d’età. Consiglio riconfermato con una new entry

Per la prima volta una donna ai vertici della Fit Cisl Sardegna. La nuova segretaria è Claudia Camedda, 48 anni, di San Nicolò Arcidano. È stata eletta ieri dal Consiglio generale e subentra a Ignazio Lai, che ha lasciato per raggiunti limiti di età.

Claudia Camedda fa parte della segreteria dal 2020, si è finora occupata di trasporto ferroviario, Tpl, trasporto merci e logistica, Anas, infrastrutture, sicurezza sul lavoro, segreteria organizzativa e amministrativa. È stata coordinatrice delle donne della Fit e nel 2021 responsabile territoriale del Sulcis.

“In un momento storico come quello che viviamo e nel quale il Paese ha a disposizione ingenti risorse economiche”, ha detto la neo segretaria generale, “dobbiamo ancor più essere un sindacato attento al cambiamento, capace di rappresentare e contrattare per migliorare le condizioni dei lavoratori con una ricerca di equilibrio tra vita e lavoro. Anche in Sardegna, la qualità delle nuove opere e delle infrastrutture non può prescindere dalla qualità del lavoro e la sicurezza dovrà essere il nostro mantra. Si tratta di una vera e propria battaglia di civiltà”.

Per affiancarla nella segreteria regionale, Camedda ha chiamato Michele Palenzona, Alessandro Russu, Gianluca Langiu – tutti riconfermati – e Luigi Sedda, nome nuovo della segreteria.