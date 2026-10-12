Arriva a Cagliari il viaggio della Consulta nelle scuole - Notizie

Domani, martedì 13 ottobre, alle 10.30 a Cagliari, il giudice della Corte costituzionale Giovanni Pitruzzella incontrerà le studentesse e gli studenti del Liceo scientifico statale Antonio Pacinotti, nell'ambito dell'iniziativa "Viaggio in Italia. La Corte costituzionale nelle scuole".La sua relazione, dedicata al tema "La Costituzione è di tutti", partirà dal concetto di Costituzione come un insieme di regole, diritti e doveri, che definisce i rapporti tra le persone e il funzionamento delle istituzioni, assicurando la convivenza pacifica in una società molto eterogenea. Il giudice parlerà della nascita della Costituzione, delle libertà che essa protegge, dei diritti e dei doveri delle persone, dei servizi che la nostra Carta prevede debbano essere garantiti a tutti indipendentemente dalle condizioni economiche, della solidarietà politica, economica e sociale dei cittadini nei confronti dello Stato e della comunità.Il giudice Pitruzzella spiegherà anche come la Costituzione sia protetta a sua volta da eventuali abusi grazie alla sua "rigidità" e quindi alla speciale procedura rinforzata prevista per poterla modificare. Il dialogo con gli studenti sarà anche occasione per riflettere su come il testo della Costituzione sia vivo e le parole evolvano nel tempo insieme ai mutamenti della società. Non mancherà infine un punto sul ruolo della Corte costituzionale che, nella sua funzione di garanzia, è chiamata a verificare la legittimità costituzionale delle leggi dello Stato e delle Regioni.Seguirà il dibattito con le domande da parte degli studenti, che avranno inoltre l'opportunità di presentare un proprio lavoro sulle tematiche costituzionali.Continua così il dialogo dei giudici con le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia. Il programma, nato nel 2018 e che oggi prosegue grazie alla collaborazione fra la Corte costituzionale e il Ministero dell'istruzione e del merito,...

Leggi tutto su Ansa Sardegna