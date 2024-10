arrestato il complice nel traffico di droga

Dopo due settimane di ricerche, è stata posta fine alla fuga dell’uomo che lo scorso 27 settembre era riuscito a sfuggire all’arresto durante un’operazione dei carabinieri di Oristano volta a contrastare il traffico illecito di droga. La fuga si è conclusa oggi a Decimomannu, nel Cagliaritano, dove i militari della Compagnia di Oristano, in collaborazione con i colleghi della locale stazione, hanno arrestato il latitante su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano. L’arresto di oggi segna il completamento dell’operazione iniziata nella serata del 27 settembre in via Gennargentu, a Oristano, quando i carabinieri avevano già fermato in flagranza di reato due complici: un 32enne del posto e un 23enne originario proprio di Decimomannu. Entrambi erano stati trovati in possesso di un ingente quantitativo di droga: un chilogrammo di marijuana e 513 grammi di cocaina. Avevano con sé anche 24mila euro in contanti e materiale utilizzato per il confezionamento delle sostanze. Nonostante l’arresto dei due complici, il terzo uomo era riuscito a fuggire, dando il

