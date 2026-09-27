Arpe nel Mondo, ritorna tra Cagliari e Iglesias festival più importante d'Italia - Notizie

Un viaggio musicale che attraversa stili ed epoche esplorando il magico suono dell'arpa in tutte le sue possibilità. Dall'1 al 4 ottobre entra nel vivo la 12/a edizione di Arpe del mondo, la più importante rassegna in Italia dedicata allo strumento e punto di riferimento internazionale per la circuitazione di arpisti di ogni genere.Ideata e diretta da Raoul Moretti, con l'organizzazione dell'Ente concerti Città di Iglesias, la manifestazione - dopo le anteprime che a luglio hanno portato in Sardegna la vincitrice del concorso internazionale Suoni d'arpa, Letizia Lazzarini - propone ora quattro giornate tra Cagliari, il borgo minerario di Montevecchio e il Teatro Electra di Iglesias. Per l'occasione arriveranno nell'isola due tra i più importanti nomi internazionali dell'arpa: la gallese Catrin Finch, artista incredibilmente versatile nel cui curriculum figurano il prestigioso ruolo di Arpista Reale per S.A.R. il Principe di Galles e le pluripremiate collaborazioni con artisti di fama globale, e il bretone Myrdhin, artista con cinquant'anni di carriera, due dischi d'oro, una nomination ai Grammy e collaborazioni con musicisti del calibro di Peter Gabriel e Youssou N'Dour."In undici anni abbiamo ospitato 75 artisti da più di 30 Paesi diversi, con tutti tipi di arpe e differenti generi musicali tra tradizioni ed innovazione - spiega Moretti -.L'obiettivo è promuovere lo strumento a un pubblico più vasto, attraverso la proposta dell'arpa in ogni sua declinazione possibile, come strumento che crea ponti tra culture e tradizioni dove è profondamente radicata e come strumento versatile ed innovativo che si pone in dialogo con tutti i linguaggi musicali".Giovedì 1 ottobre si comincia alle 21 al BFlat jazz club di Cagliari con Catrin Finch che presenterà per la prima volta in Italia il suo ultimo album Notes to...

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