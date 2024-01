Ariu confermato alla guida dell’Onav di Oristano, ecco i nuovi dirigenti

Oristano

Stilato il programma delle attività per il 2024

È stato rinnovato nei giorni scorsi il consiglio direttivo della delegazione provinciale dell’ONAV di Oristano con la conferma dell’enologo Ruggero Ariu come Delegato Provinciale e Antonio Meleddu, maestro assaggiatore, come vice. Tesoriere è stato eletto il maestro ed esperto assaggiatore Quirico Mura. Completano il consiglio di amministrazione i consiglieri Carlo Atzei, Marcello Pilloni, Luca Demontis, Nicola Lai e, per chiudere al meglio, una quota rosa, Ornella Trogu.

L’ONAV, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, è nata Asti nel lontano 1951, è presente in tutte le Regioni e si occupa di formazione, cultura e promozione nel settore del vino.

Organizza, tramite un comitato scientifico composto da esperti, enologi e docenti universitari, corsi di assaggio tecnico del vino, suddivisi su tre livelli. Superato l’esame già del primo livello il corsista viene iscritto nell’Albo nazionale degli assaggiatori di vino. Arricchiscono la formazione e l’aggiornamento continuo tutta una serie di degustazioni tematiche sparse nelle varie delegazioni provinciali.

L’ONAV è presente anche ad Oristano da più di vent’anni, ed ha formato nel tempo oltre 150 Assaggiatori di vino.

Nel corso della riunione il nuovo direttivo ha stilato, per l’anno 2024, un ricco programma di attività che partirà a fine gennaio con il 12°corso di Assaggiatore di Primo Livello e seguiranno per tutto l’anno, a cadenza mensile, visite guidate nei territori viticoli e cantine della Sardegna, degustazioni tematiche di vini sardi, nazionali ed europei.

Lo scopo della delegazione di Oristano, in linea con le normative nazionali, è quello di promuovere il consumo consapevole, la conoscenza e la cultura del vino, la sua filiera produttiva a cominciare dal lavoro dei vigneti, le tecniche di degustazione, le caratteristiche varietali, i difetti che talvolta possiamo ritrovare nei vini; il tutto, sempre con e per il piacere di ritrovarsi tutti assieme a discutere attorno a questa bevanda millenaria che unisce le persone: il vino.

Maggiori informazioni per chi fosse interessato su onav.it; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o sui social ONAV Oristano.

