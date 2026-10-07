(Adnkronos) - Lionel Messi ha detto addio all'Argentina. Il fuoriclasse ex Barcellona, oggi all'Inter Miami, ha giocato nella notte italiana la sua ultima partita con l'Albiceleste, andando a segno su calcio di rigore nel 3-0 contro il Benin allo stadio Monumental di Buenos Aires. Poche ore dopo essersi preso l'ultimo abbraccio del suo popolo, Messi ha scritto una lunga lettera ai suoi tifosi: "Ieri è stata la mia ultima partita e già mi manca indossare il blu e bianco. So di aver preso la decisione giusta. È stato un viaggio incredibile, pieno di gioie e anche di un po' di tristezza, ma è valsa la pena per ogni passo che ho fatto".

"E ho molte cose da dire. È impossibile per me esprimere tutto ciò che provo con le parole o in un post. Questo viaggio sarebbe stato impossibile senza la mia famiglia, che è sempre stata al mio fianco e mi ha sostenuto, specialmente nei momenti difficili, quando avevo più bisogno, i miei amici, tutti i compagni di squadra che ho avuto, insieme al loro personale tecnico, sono stati essenziali. Non voglio dimenticare Diego", ", ha continuato Messi, dedicando un pensiero a Maradona, "che ha messo il nostro paese dove meritava di essere e, come sempre, so che ci ha aiutato con la sua presenza in campo e anche dal cielo, in ogni passo che abbiamo fatto".

"Grazie ai club per cui ho giocato, per aver sempre rispettato i miei sentimenti e per avermi permesso di dedicarmi al nostro paese quando si trattava di indossare la maglia della Seleccion. E, naturalmente, grazie a Dio: senza la Sua guida e volontà, non saremmo nemmeno stati a sognare di averci portato fin qui. Sono grato. Vi voglio molto bene, mi mancherete e sarò sempre grato per essere stato al nostro fianco, al mio fianco", ha concluso Messi.