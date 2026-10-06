(Adnkronos) - Lionel Messi dice addio all'Argentina. Nella notte tra oggi, martedì 6 ottobre, e domani, mercoledì 7, l'Albiceleste sfiderà il Benin, selezione africana, in amichevole allo stadio Monumental di Buenos Aires, in quella che sarà anche l'ultima partita del fuoriclasse argentino con la maglia della sua Nazionale.

A comunicare il suo addio era stato proprio l'ex attaccante del Barcellona, oggi all'Inter Miami, dopo aver perso la finale dei Mondiali 2026 contro la Spagna: "Voglio informarvi che mi sto ritirando dalla Nazionale", aveva scritto Messi sui propri profili social, fissando poi la data per la sua ultima apparizione con la maglia dell'Argentina.

La sfida tra Argentina e Benin, l'ultima partita di Messi in Nazionale, è in programma mercoledì 7 ottobre all'1 ora italiana. Il match si potrà seguire in diretta televisiva, e in esclusiva, sui canali SkySport, ma anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.