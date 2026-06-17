(Adnkronos) - L'Argentina vince all'esordio nei Mondiali 2026 e Lionel Messi fa la storia. Oggi, mercoledì 17 giugno, la Nazionale albiceleste ha battuto l'Algeria 3-0 nella prima giornata del girone J della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. A decidere la partita la tripletta di Messi, a segno al 17', 60' e 76'. Con queste tre reti il capitano dell'Argentina taglia un traguardo storico, diventando il miglior marcatore di sempre nella storia dei Mondiali con 16 gol, raggiungendo Miroslav Klose in vetta a questa speciale classifica. I campioni del Mondo in carica volano così a quota tre nel gruppo J, completato da Austria e Giordania, mentre l'Algeria rimane a zero.

A sbloccare il risultato, in realtà, Messi ci mette soltanto sei minuti. Il numero 10 si fa trovare in area dall'assist di Lautaro Martinez e batte Zidane, ma l'arbitro annulla il gol per fuorigioco. Due minuti più tardi è l'Algeria a segnare, ma anche in questo caso la rete di Chaibi non viene convalidata per offside. La Nazionale africana di Petkovic, ex allenatore della Lazio, regge fino al 17', quando Messi riceve palla al limite dell'area e fa girare il sinistro, che si incastra all'incrocio dei pali per una rete bellissima.

Il capitano dell'Argentina firma la sua doppietta al 60': MacAllister calcia da fuori area e trova la respinta corta di Zidane, disastroso nella circostanza, su cui si avventa il 10 argentino, che infila facilmente il raddoppio della 'Scaloneta'. Messi ci riprova poco più tardi, ma questa volta il portiere dell'Algeria, figlio di Zinedine, ci mette i guantoni e para. La storia però si compie al 76': Nico Gonzalez trova Messi al limite dell'area, il numero 10 controlla e batte ancora Zidane, firmando il 3-0 con cui si chiudono i giochi e segnando la storia dei Mondiali.

La sfida tra Austria e Giordania è in programma alle 6.