Aree idonee, scontro in Regione tra maggioranza e opposizione

Posted By: Ottobre 3, 2024

Dopo la scadenza dei termini per la presentazione degli emendamenti, le commissioni quarta e quinta del Consiglio regionale proseguono congiuntamente l’esame del disegno di legge 45, approvato dalla giunta regionale, relativo alle aree idonee per impianti di produzione di energia rinnovabile in Sardegna. La maggioranza, come evidenziato anche questa mattina dalla presidente Alessandra Todde, intende accelerare il processo. Ora, si trova a esaminare da sola i circa mille emendamenti presentati, poiché la minoranza ha deciso di abbandonare i lavori del Consiglio regionale.Sono stati depositati oltre mille correttivi al ddl 45, tra cui uno proposto dall’esecutivo che riscrive sostanzialmente la normativa. L’assessore dell’Industria, Emanuele Cani, ha riassunto le principali modifiche dopo il vertice di maggioranza convocato da Todde per prepararsi ai prossimi appuntamenti in Aula. Cani ha spiegato che è stato perfezionato l’aspetto della distanza dai siti tutelati: inizialmente fissata a due chilometri per errore, ora viene proposta

