Arcidiocesi di Oristano, ecco dove finiscono i fondi dell'8x1000

Nel 2023, l’Arcidiocesi di Oristano ha ricevuto un sostegno cospicuo attraverso i fondi dell’ 8×1000 , con una distribuzione che pone diversi interrogativi sulle priorità dei religiosi. Le risorse allocate per le esigenze di culto e pastorale ammontano a 522.132,03 euro, un importo che, sebbene considerevole, rappresenta solo una frazione del totale. Il focus principale, sorprendentemente, sembra spostarsi verso il sostentamento del clero, con una spesa di 1.197.569,91 euro, una cifra che supera di gran lunga gli investimenti dedicati alla pastorale e alle necessità di culto. La priorità sembra essere rivolta principalmente al mantenimento e alla conservazione della struttura ecclesiastica, piuttosto che all’impegno diretto e concreto nel rispondere ai bisogni urgenti e crescenti della comunità. Gli interventi caritativi, che totalizzano 496.836,63 euro, indicano una certa attenzione verso le necessità sociali, ma rimangono ampiamente insufficienti se confrontati con le spese per il clero. Questo squilibrio nella distribuzione dei fondi potrebbe riflettere una visione interna all’istituzione ecclesiastica arborense, in cui il benessere del clero è prioritario rispetto alle reali esigenze

