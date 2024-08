Arborea, le case restano senza energia elettrica: ecco perché

E-Distribuzione ha annunciato una sospensione programmata dell’energia elettrica ad Arborea il prossimo 12 agosto, in occasione di lavori di manutenzione su un sostegno situato nel centro 2 Sassu. L’interruzione, che avrà luogo dalle ore 9 alle ore 16, interesserà un’ampia zona, coinvolgendo numerose vie e località. Le aree interessate dall’interruzione comprendono diversi punti nevralgici di Arborea tra cui le località di Centro II Sassu, Prunixeddas, Perda e Mesu, Benazzedda, Pagu e Bonu, e Terraxialis. Più precisamente, le vie e i numeri civici che subiranno l’interruzione includono: Centro II Sassu (da sn a sngd), Prunixeddas (1a, sn), Perda e Mesu (2, sn), Strada XXVI Est (sn, sngd), Benazzedda (sngd), Pagu e Bonu (sn), e Terraxialis (9). Durante il periodo di lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Tuttavia, E-Distribuzione avverte che, per la sicurezza degli utenti, è consigliabile evitare l’uso degli ascensori e prestare particolare attenzione per prevenire eventuali imprudenze. La società elettrica ha sottolineato l’importanza di seguire queste raccomandazioni per evitare disagi e garantire la sicurezza di tutti

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie