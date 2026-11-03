(Adnkronos) - "Riesco ancora a fare la spesa...". Salvatore Aranzulla 'travolto' dalle reazioni all'intervista con cui ha evidenziato il calo del traffico del suo sito e il crollo del fatturato per l'avanzata dell'Intelligenza Artificiale. I consigli e le dritte tra web e tecnologia per anni sono stati un punto di riferimento per chi non riusciva a installare un driver, collegare una stampante, configurare un modem. Ora, con l'IA, i consigli piovono online con una semplice ricerca generica. L'effetto colpisce anche Aranzulla, che ha discusso l'argomento in una recente intervista.

Le sue parole sono rimbalzate sui social, diventando l'assist per decine di migliaia di commenti tra 'c'era da aspettarselo' e 'ha guadagnato abbastanza'. "Grazie a tutti quelli che in queste ore si stanno preoccupando per la mia situazione economica", scrive oggi Aranzulla in un post sul suo profilo Facebook. "Ci tengo a rassicurarvi: grazie anche ai 110 euro mensili che il SSN mi riconosce per la celiachia, riesco ancora a fare la spesa. Per fortuna, almeno questa entrata è ancora garantita", ironizza.