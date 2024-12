Venerdì 6 dicembre apre al traffico la nuova rotatoria tra Sinnai, Settimo San Pietro e Maracalagonis

Apre al traffico la nuova rotatoria tra Sinnai, Settimo San Pietro e Maracalagonis: migliorata la sicurezza stradale

Da venerdì 6 dicembre sarà aperta al traffico veicolare la nuova rotatoria che collega i comuni di Sinnai, Settimo San Pietro e Maracalagonis, un intervento strategico volto a migliorare la sicurezza stradale e ottimizzare le intersezioni tra la nuova SP 15 e la circonvallazione Sud di Sinnai.

I lavori, promossi e finanziati dalla Città Metropolitana di Cagliari, hanno avuto l’obiettivo di risolvere le criticità legate alla scarsa visibilità dello svincolo, che rappresentava un pericolo per gli automobilisti. Il progetto ha incluso anche la realizzazione di un sistema di illuminazione della rotatoria e la sistemazione della bretella di collegamento con l’ingresso del centro abitato di Sinnai-Settimo San Pietro.

La soddisfazione delle istituzioni locali

La Sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu, ha espresso grande soddisfazione per la conclusione dei lavori:

«La riapertura della rotatoria che collega Sinnai con la 554 è un’ottima notizia. I lavori hanno certamente causato disagi ai cittadini, alle attività economiche e al trasporto pubblico, costretto a modificare le proprie tratte, ma erano indispensabili per garantire maggiore sicurezza stradale. Questa rotatoria è uno snodo cruciale per gli automobilisti diretti verso l’hinterland e Cagliari».

Anche Francesco Lilliu, vice Sindaco metropolitano e consigliere delegato alla mobilità, ha sottolineato l’importanza dell’opera:

«La riapertura della rotatoria è una bella notizia per il territorio. Si tratta di uno snodo essenziale per migliorare la viabilità. Ringrazio gli uffici della Città Metropolitana per l’impegno dimostrato e il Comune di Sinnai per la collaborazione proficua».

Un’opera strategica per il territorio

L’intervento è stato reso possibile grazie ai fondi stanziati dal bilancio della Città Metropolitana, confermando l’impegno per lo sviluppo infrastrutturale e la sicurezza stradale. La nuova rotatoria promette di ridurre il rischio di incidenti, migliorando al contempo il flusso del traffico in un’area ad alta densità di transito.

L’inaugurazione segna un passo avanti significativo per la viabilità dei comuni coinvolti, rispondendo alle esigenze di automobilisti, residenti e attività economiche locali.

