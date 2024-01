San Vero Milis

Sul posto sono intervenuti i barracelli

Hanno appiccato le fiamme a una palma nel lungomare di Putzu Idu e sono scappati. Un gesto sconsiderato che per fortuna non ha avuto conseguenze. Le fiamme infatti si sono spente da sole poco dopo.

È accaduto ieri. La segnalazione è arrivata tempestivamente alla compagnia barracellare di San Vero Milis, che ha effettuato un sopralluogo.

“Sono stato informato dai barracelli”, ha commentato il sindaco Luigi Tedeschi, “qualcuno ha dato fuoco alla palma, ma le fiamme si sono spente da sole, infatti non è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Oristano”.

“All’inizio si pensava che il fuoco fosse stato acceso di proposito per ripulire i rami delle palme abbattute dal vento”, ha aggiunto il primo cittadino di San Vero Milis, “ma sul posto non c’era nessuno. Nei casi in cui si viene autorizzati a un abbruciamento il fuoco deve essere controllato fino alla fine”.

