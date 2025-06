Anzideo (Fondazione Cariplo): "Investiti 20 milioni per contrastare fenomeno Neet"

(Adnkronos) - "Oggi in Italia il 15,2% dei giovani non studiano e non lavorano": sono i cosidetti 'Neet' (Not in education, employment or training). "A livello europeo la percentuale" dei giovani non produttivi "è dell'11%. Fondazione Caripo ha scelto di investire 20 milioni per i prossimi 3-4 anni per contrastare il fenomeno dei Neet. Intesa San Paolo e la stessa Regione Lombardia hanno scelto di stare a bordo della sfida e quindi speriamo che sia veramente dirimente non solo per i ragazzi e le ragazze in questione, ma anche proprio per il nostro Paese". Lo ha detto Laura Anzideo, coordinatrice Prima infanzia Fondazione Cariplo, intervendo oggi da remoto all'incontro 'Demografia, un patto fra generazioni', per il ciclo di incontri Adnkronos Q&A, al Palazzo dell'Informazione a Roma.

"Fondazione Cariplo - spiega Anzideo - da luglio 2024 ha scelto di investire su alcune sfide che non sono solo interne alla nostra organizzazione, ma speriamo siano dirimenti per il territorio di riferimento, che ricordo essere quello della Lombardia e delle due province piemontesi di Novara e Vco (Verbano-Cusio-Ossola), ma anche per l'intero Paese. Tra queste sfide c'è la questione Neet: in questo momento sul territorio italiano sono 1.300.000, persone che non sono inserite né in percorsi formativi né in percorsi lavorativi, quindi una delle sfide è capire come prevenire i Neet, quindi persone che fuoriescono dai nostri percorsi più strutturati, come andare a lavorare con chi oggi è Neet e capire meglio il fenomeno".

