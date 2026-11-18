(Adnkronos) - Antonella Elia torna a parlare della malattia. La showgirl ha aggiornato i propri follower sulle sue condizioni di salute, dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico: "Oggi probabilmente mi dimettono", ha detto Elia in un video condiviso sui propri profili social, "questo intervento dovrebbe essere quello definitivo e poi inizierò un percorso. Sono felice, ho paura e mi viene spesso da piangere ma è come se iniziasse una parte della vita inaspettata che porterà qualcosa di importante".

"Fortunati quelli che non ce l'hanno questo percorso, ma fortunati anche noi che ce l'abbiamo. Ci dà occasione di guardare la vita in un altro modo e affrontare la realtà e tutto quello che ne consegue con altri occhi, quelli di chi sa che è tutto precario e ogni attimo della nostra esistenza è importante e fondamentale. Tutto deve avere un significato, anche la malattia", ha concluso la showgirl.

Elia aveva condiviso un video nelle ore immediatamente successive all'intervento, necessario per rimuovere un "tumore borderline". "Sto molto meglio", aveva raccontato sui social, rivelando di aver trascorso una giornata difficile a causa degli effetti dell'anestesia: "Male e nausea, ma oggi mi sento rinata. Ho vissuto una cosa brutta e ora sono felice, perché quando ci succedono cose orribili poi siamo felici e volevo comunicare a tutti la mia felicità". "Oggi mi sento un fiore", ha concluso nel videoselfie condiviso su X, registrato dal letto dell'ospedale, al Policlinico Gemelli di Roma.