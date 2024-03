Oristano

Le previsioni meteo

Quando ancora mancano due settimane all’inizio della primavera, la coda invernale non abbandona l’Oristanese, tra cielo nuvoloso e pioggia. E così sarà anche il prossimo fine settimana.

In Sardegna il week-end si aprirà venerdì 8 marzo sotto un cielo generalmente velato con aumento della copertura nuvolosa associata a deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, dalle ore centrali della giornata. L’Arpas segnala temperature minime in aumento, con le massime, invece, stazionarie o in lieve calo.

Saranno caratterizzate da tempo instabile anche le giornate di sabato e domenica, con il cielo prevalentemente nuvoloso e precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati prevalentemente deboli nella giornata di domenica.

Per gli ultimi due giorni della settimana l’Arpas evidenzia un generale aumento delle temperature minime, mentre le massime saranno in aumento sabato e in diminuzione il giorno seguente. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali tendenti a disporsi da quelli occidentali domenica. I mari saranno mossi o molto mossi con moto ondoso in aumento sul settore occidentale domenica.

Per quanto riguarda Oristano città, secondo il portale 3BMeteo