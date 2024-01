Oristano

La denuncia del segretario regionale della Uil-Pa Michele Cireddu

Nel carcere di Oristano – che ospita gran parte di detenuti di “alta sicurezza” – mancano già numerosi agenti, con un organico sottodimensionato, anche in virtù dei recenti pensionamenti.

È critica la situazione nelle carceri sarde. Secondo la Uil della polizia penitenziaria si preannunciano una serie di gravi problemi in alcuni degli istituti penitenziari dell’isola.

Come riferisce il segretario regionale della Uil-Pa Michele Cireddu, oltre 50 agenti in servizio in Sardegna avrebbero chiesto il trasferimento in altre sedi.

“Un situazione decisamente grave”, ammette Cireddu, “un dato che testimonia il malessere dovuto a una gestione che continuiamo a condannare”.

Il segretario regionale della Uil-Pa, inoltre, ricorda in particolare i gravi problemi del carcere di Uta, dove le aggressioni sono aumentate anche lo scorso anno. Cireddu parla della “presenza di detenuti facinorosi e psichiatrici”. “Una presenza difficile”, evidenzia, “continua a determinare situazioni infernali che mantengono in istituto il macabro primato di eventi critici della regione e il podio nella penisola”.