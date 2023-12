Anno nuovo, problemi vecchi: a gennaio grande mobilitazione regionale per la Sanità pubblica

Cagliari

Annunciata dal Coordinamento dei Comitati sardi



Il prossimo anno si aprirà con una grande mobilitazione regionale “per far sentire ancora più forte la voce di una Sardegna lasciata sola dalla propria politica, una Sardegna dove gli ultimi rimangono ultimi nel diritto inalienabile alla salute, e dove il concetto di equità è sostituito dal concetto di budget”, spiegano gli organizzatori. “Non si pensi al budget come risparmio, ma lo si pensi piuttosto come un tesoretto mobile, da reindirizzare verso poche aree e strutture prescelte, garantendo a tutti, nell’ambito di un sistema sostenibile, una migliore assistenza sanitaria”.

La manifestazione è stata annunciata da Alessandro Rosas e Antonello Delogu, rispettivamente portavoce regionale e responsabile della comunicazione del Coordinamento dei Comitati sardi per la sanità pubblica e sarà presentata con maggiori dettagli venerdì prossimo, 22 dicembre, in un incontro a Cagliari, alle 1030 nella sede dei Cobas, in via Donizetti 52 a Cagliari.

“La data non è scelta a caso”, spiegano dal Coordinamento, “infatti cade alla vigilia del quarantacinquesimo anniversario della approvazione della legge 833 del 1978, ovvero l’istituzione del servizio sanitario nazionale, che oggi tanto poco somiglia alla sanità pubblica che ci viene offerta”.

Si parlerà dei temi critici che affossano il diritto alla salute in Sardegna, e sarà l’occasione per presentare il documento realizzato attraverso un anno di lavoro del gruppo studio del coordinamento, composto da oltre 30 persone tra medici, esperti amministrativi, operatori sanitari, esperti in materie specifiche a vario titolo.

“Nel documento si caratterizzano le istanze che in questi anni la società civile ha portato avanti in tema di sanità e diritto alla salute, attribuendo ad ognuna di queste un indirizzo risolutivo o perlomeno migliorativo”, spiegano dal Coordinamento. “Istanze e indirizzi che dovrebbero essere considerati dai decisori politici regionali, presenti e immediatamente futuri; istanze e indirizzi volti a coinvolgere nella nostra battaglia per la Sanità pubblica altri soggetti, al fianco delle ormai oltre 20 sigle che compongono il Coordinamento, in direzione di nuove iniziative di mobilitazione e di sensibilizzazione”.

“La conferenza sarà anche l’occasione per rilanciare l’importante iniziativa Le voci dei comuni”, continuano gli organizzatori. “Da gennaio 2023, abbiamo scritto a tutte le amministrazioni locali della Sardegna e anche alle associazioni di comuni, come Corona de Logu e ANCI Sardegna , non ottenendo ancora oggi da quest’ultima nessuna risposta diretta”.

Le voci dei comuni ha come scopo ottenere che nel maggior numero possibile di consigli comunali, anche in forma congiunta, si approvi un documento in linea con il manifesto lanciato dal Coordinamento nel dicembre ‘22 in difesa della Sanità pubblica, documento che Nuoro e altri Comuni hanno già approvato, quasi sempre all’unanimità.

Lunedì, 18 dicembre 2023