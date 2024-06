Cagliari

Controlli su una società che opera nel commercio all’ingrosso

Fatture per operazioni inesistenti hanno permesso di abbattere la base imponibile da sottoporre a tassazione per oltre 3,7 milioni di euro e non versare l’Iva per oltre 815.000 euro. È quanto ha accertato la Guardia di finanza, che – su disposizione del giudice per le indagini preliminari – ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di quattro auto e denaro da tre conti correnti per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro, nei confronti di una società operante nel settore del commercio all’ingrosso di articoli vari, gestita da una famiglia di imprenditori cinesi a Cagliari.

La verifica fiscale svolta dalle Fiamme gialle fa riferimento al 2022 e al 2023. Secondo i finanzieri, la società predisponeva e utilizzava uno schema fisso di documento fiscale per tutti i fornitori fittizi. Le fatture erano intestate a una azienda “non effettivamente esistente-operante” e i beni oggetto di compravendita venivano “descritti in maniera generica, senza alcuna specifica del codice prodotto e della tipologia”.

Dagli accertamenti, inoltre, è emerso che “non vi era alcuna indicazione in fattura dell’esistenza di un collegato documento di trasporto (che nella maggioranza dei casi non