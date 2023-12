Ancora un incendio in un appartamento, forse partito da una stufa alimentata a gas

Cronaca Il quarto del genere registrato ieri in Sardegna

I vigili del fuoco intervenuti sul posto

Villamar

Potrebbe essere partito da una stufa alimentata a Gpl l’incendio sviluppato ieri in un appartamento.

L’episodio è accaduto a Villamar, in via Romagna, ed è il quarto registrato durante la giornata in tutta l’Isola.

Sul posto sono intervenuti gli operatori dei vigili del fuoco di Sanluri. Con un’autopompa e il supporto di un’autobotte hanno localizzato e spento le fiamme prima che si propagassero, investendo l’immobile.

Nessuna persona è rimasta ferita.

In via precauzionale è intervenuta anche un’ambulanza del servizio territoriale di emergenza con personale sanitario.

Lunedì, 4 dicembre 2023

