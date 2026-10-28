(Adnkronos) - Ancora sole al Centro-Nord grazie all'anticiclone, maltempo con pioggia in arrivo al Sud nel fine settimana, secondo le ultime previsioni di oggi mercoledì 28 ottobre. Gli esperti spiegano che l'assetto meteorologico sull'Italia si mantiene in regime anticiclonico, all'interno di una configurazione barica caratterizzata da un'estesa area di alta pressione centrata tra Francia e Germania, contrapposta a una circolazione ciclonica attiva tra Grecia, Turchia e Mar Nero.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che questa disposizione delle figure bariche convoglia flussi d'aria fresca dai quadranti nord-orientali verso la Penisola. Tale dinamica favorisce la formazione di compatti addensamenti lungo i versanti esteri dell'arco alpino, associati a deboli nevicate sui rilievi di confine tra Svizzera e Austria, mentre sul territorio italiano determina sostenute correnti settentrionali e il transito di velature prive di precipitazioni.

L'interazione tra l'alta pressione centro-europea e la depressione orientale attiva un marcato canale di ventilazione sui Balcani, determinando correnti tese di Grecale con raffiche fino a 40-50 km/h su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, con locali rinforzi fino a 30-40 km/h di aria secca anche sulla Toscana. Il moto ondoso risulterà pronunciato: sul basso Adriatico e sullo Ionio si registreranno condizioni di mare da molto mosso a localmente agitato al largo, con un'altezza d'onda significativa compresa tra 1,5 e 2,5 metri e punte fino a 3 metri in mare aperto. Riguardo alle condizioni del moto ondoso e alla ventilazione, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.

Nel corso di mercoledì 28 ottobre il passaggio di nubi alte e sottili renderà il cielo parzialmente velato al Centro-Nord al mattino, poi al Centro-Sud dal pomeriggio, senza dar luogo a precipitazioni. Giovedì si manterrà un contesto analogo ma con maggiori spazi soleggiati, pur in presenza di locali addensamenti lungo la fascia adriatica.

Un progressivo mutamento della circolazione si manifesterà da venerdì 30 ottobre, quando l'ingresso di un nucleo di aria instabile favorirà coperture più compatte tra il medio Adriatico e il Meridione, con le prime deboli precipitazioni attese soprattutto sulla Puglia (accumuli stimati tra 5 e 10 mm/24h). Nel fine settimana del 31 ottobre e 1° novembre il transito di due fronti freddi determinerà una nuova accentuazione dell'instabilità sull’Italia, soprattutto sulle regioni centrali adriatiche e meridionali peninsulari. Sia sabato sia domenica si registreranno rovesci più organizzati su medio e basso Adriatico e al Sud. I venti più freddi e il conseguente abbassamento delle temperature favoriranno le prime nevicate sugli Appennini con fiocchi, domenica, a partire dai 1500-1600 metri. Al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna prevarranno condizioni stabili e soleggiate. Il quadro termico vedrà valori minimi sui 7-9°C al Centro-Nord e 12-13°C al Sud, massime diurne in linea con le medie del periodo intorno ai 17-18°C. Per l'inizio di novembre i modelli delineano la persistenza di correnti nord-orientali, con temperature che tenderanno a scendere di 2-3°C e saranno diffusamente al di sotto delle medie stagionali.

Mercoledì 28. Al Nord: transito di velature al mattino, deboli nevicate sui crinali alpini di confine esteri; ampie schiarite dal pomeriggio. Al Centro: passaggio di nubi alte e sottili prive di fenomeni. Al Sud e sulle Isole: cieli irregolarmente nuvolosi con velature; venti di Grecale con raffiche fino a 40-50 km/h su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; mare molto mosso o localmente agitato al largo (onde tra 1,5 e 3 metri).

Giovedì 29. Al Nord: condizioni anticicloniche con tempo soleggiato. Al Centro: cieli sereni sui versanti tirrenici, modesti addensamenti privi di fenomeni lungo la fascia adriatica. Al Sud e sulle Isole: nubi sparse lungo il versante ionico e il basso Adriatico senza precipitazioni; ventilazione settentrionale ancora sostenuta.

Venerdì 30. Al Nord: tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Centro: nubi in progressivo aumento sul medio versante adriatico, qualche pioggia; stabile con sole sui settori tirrenici. Al Sud e sulle Isole: addensamenti compatti con deboli piogge sulla Puglia (5-10 mm/24h); venti tesi nord-orientali con raffiche fino a 40-50 km/h e mare molto mosso.

Tendenza: nel fine settimana del 31 ottobre e 1° novembre due perturbazioni in arrivo dal nordest europeo, pioverà su molte regioni del Centro-Sud.