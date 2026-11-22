(Adnkronos) - Una domenica di piogge diffuse, con neve sulle Alpi fino a 1000 metri e venti di Maestrale. Poi l'inizio settimana all'insegna della stabilità e, quindi, una nuova fase perturbata a partire da mercoledì. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, domenica 22 novembre, e per i giorni a venire.

Il bacino del Mediterraneo centrale si appresta a essere interessato dal transito di un sistema frontale di origine atlantica, alimentato da aria più fresca in quota. Si tratta di una configurazione tipica del tardo Autunno, caratterizzata da un rapido approfondimento ciclonico e da una marcata variabilità atmosferica.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l'ingresso del fronte determinerà nel corso di domenica 22 novembre precipitazioni diffuse su molte regioni, accompagnate dal ritorno della neve sui rilievi alpini e appenninici. La perturbazione interesserà prevalentemente il Centro-Nord, con precipitazioni diffuse di 20-40 mm/24h e picchi locali di 50-60 mm/24h lungo la Liguria di Levante, l'Alta Toscana, la Lombardia orientale, l'Emilia-Romagna, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia. Entro la serata i fenomeni si estenderanno verso i settori tirrenici, raggiungendo Umbria, Lazio, Campania e localmente la Puglia con accumuli di 10-20 mm/24h. La neve cadrà sulle Alpi centro-occidentali a 1000-1200 metri e in calo fino a 900-1000 metri tra Dolomiti e Carnia, con accumuli al suolo di 15-20 cm. Nevicate sono attese anche sull'Appennino oltre i 1500-1700 metri sul settore settentrionale e 1700-1900 metri su quello centrale per effetto del richiamo mite nei bassi strati (circa 15 cm di accumulo oltre i 2000 metri).

Soffieranno venti di Libeccio e Scirocco di 30-40 km/h con raffiche fino a 60 km/h sui bacini occidentali, seguiti in serata da una rotazione a Bora di 30-40 km/h sull'Alto Adriatico e di Maestrale in Sardegna con raffiche a 80-90 km/h. Il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno agitati con altezza d'onda di 2,5-3,5 metri, pari allo stato 5 della Scala Douglas con possibili mareggiate sulle coste esposte di Liguria, Toscana e Sardegna occidentale. Il Mare Adriatico e il Mar Ionio saranno mossi con onde di 1-1,5 metri.

Le temperature minime saranno di 2-5°C al Nord, 4-7°C nelle zone interne del Centro, 8-11°C sui litorali centrali, 7-10°C nell'entroterra del Sud e delle Isole Maggiori e 12-15°C sulle coste meridionali. Le massime si attesteranno su 7-10°C al Nord, 9-12°C nelle aree interne del Centro, 13-16°C lungo i litorali centrali, 12-15°C nell'entroterra meridionale e 16-19°C sulle coste del Sud e delle Isole Maggiori.

Lunedì e tendenza: fase più stabile prima di un nuovo fronte

Lunedì residui piovaschi di 5-10 mm/24h su Marche, Abruzzo, Molise e Calabria, poi ampie schiarite e nebbie serali in Pianura Padana. Martedì prevalenza di sole con nebbie al Nord e nelle valli interne, salvo isolati piovaschi serali di 1-5 mm/24h sulla Liguria con Scirocco fino a 30 km/h e mari poco mossi con onde di 0,5-1 metro. Minime di 0-3°C al Nord, 1-5°C nell'entroterra del Centro, 6-9°C sulle coste centrali, 5-8°C nelle aree interne del Sud e 10-13°C sui litorali meridionali; massime di 7-9°C in Val Padana nebbiosa, 11-13°C sul Nord soleggiato, 10-14°C nell'entroterra del Centro, 14-17°C sulle coste centrali, 11-15°C nelle zone interne del Sud e 15-19°C sui litorali meridionali e delle Isole Maggiori. Da mercoledì nuovo fronte atlantico al Centro-Nord con neve sulle Alpi oltre gli 800-900 metri, poi al Centro-Sud tirrenico con neve in Appennino oltre i 1800-2000 metri.

Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche, nonché di quelle connesse alle raffiche di burrasca e allo stato del mare, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.

Domenica. Al Nord: cieli coperti con precipitazioni diffuse, più consistenti su Liguria di Levante e settori orientali, e nevicate sull'arco alpino. Al Centro: nuvolosità compatta con piogge sull'Alta Toscana in estensione serale a Umbria e Lazio, neve sull'Appennino centro-orientale. Al Sud e sulle Isole: nuvolosità in aumento con piogge serali su Campania e localmente sulla Puglia, forte Maestrale in Sardegna e maggiori schiarite altrove.

Lunedì. Al Nord: ampie schiarite con cieli sereni o poco nuvolosi, formazione di banchi di nebbia in Pianura Padana dopo il tramonto. Al Centro: residui piovaschi mattutini sul versante adriatico e deboli nevicate in Appennino, poi generale miglioramento. Al Sud e sulle Isole: locali piovaschi al mattino sulla Calabria, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori.

Martedì. Al Nord: banchi di nebbia al mattino in Pianura Padana, nubi in aumento dal pomeriggio al Nord-Ovest con isolati piovaschi serali sulla Liguria. Al Centro: cieli sereni o poco nuvolosi con foschie mattutine nelle valli interne. Al Sud e sulle Isole: tempo stabile e prevalentemente soleggiato.

Tendenza: da Mercoledì nuovo fronte atlantico con fase perturbata al Centro-Nord e neve sulle Alpi, in successiva estensione al versante tirrenico del Centro-Sud con neve a quote più elevate in Appennino.