(Adnkronos) - Qualche nube sparsa e qualche pioggia isolata, ma su gran parte d'Italia splende il sole. E le temperature massime di questa Ottobrata toccheranno fino ai 29°C in città. Poi, spiegano gli esperti, da mercoledì prossimo sarà molto probabile un cambio di circolazione. Sono queste le previsioni meteo per la giornata di oggi, venerdì 2 ottobre, e per i giorni a venire.

L'avvio del mese di ottobre si inserisce in un contesto di diffuse anomalie termiche positive sul bacino del Mediterraneo.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che la presenza continua di una struttura anticiclonica di matrice subtropicale manterrà le temperature massime su valori compresi tra 26 e 28°C su diverse regioni italiane, configurando un quadro termico con scarti fino a +3-4°C oltre le medie climatologiche del periodo.

La persistenza dell'alta pressione è favorita da una complessa dinamica su scala europea e globale. In ambito atlantico, la formazione di una profonda circolazione depressionaria tra le Isole Britanniche e l’Islanda, è stata responsabile delle precipitazioni di forte intensità che hanno interessato la Francia meridionale e la Spagna orientale.

Tale assetto sinottico, contribuisce indirettamente al richiamo di aria calda verso l'Europa meridionale. Contestualmente, c’è da considerare anche la temperatura superficiale del Mar Mediterraneo, che registra valori fino a 26°C in particolare su Tirreno centrale e occidentale.

Evoluzione per il primo weekend di ottobre e tendenza

Nella giornata di venerdì si osserverà una nuvolosità sparsa al Nord e lungo la fascia tirrenica, con locali piovaschi sulle Alpi occidentali e in Sardegna.

Nel corso del fine settimana prevarranno condizioni di stabilità atmosferica e tempo in gran parte soleggiato su quasi tutto il Paese; temporanei addensamenti interesseranno il Nord-Ovest e la Sicilia, dove nelle ore pomeridiane saranno possibili isolati rovesci.

I modelli numerici evidenziano la persistenza del campo di alta pressione per i prossimi giorni, ipotizzando un eventuale cambio di circolazione non prima della metà della prossima settimana.

Venerdì 2. Al Nord: nuvolosità sparsa con isolati piovaschi sulle Alpi occidentali. Al Centro: nubi irregolari. Al Sud e sulle Isole: tempo in prevalenza stabile, salvo isolati, ma rari piovaschi in Sardegna.

Sabato 3 e Domenica 4. Tempo stabile e soleggiato su gran parte della Penisola. Temporanei addensamenti al Nord-Ovest e sulla Sicilia, con isolate piogge pomeridiane limitate all'isola.

Tendenza: persistenza di valori termici superiori alla norma stagionale per la prima parte della settimana; ipotizzato un graduale cedimento dell'alta pressione verso la metà della prossima settimana.