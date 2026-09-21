Anche nell'Isola le farmacie in campo per la prevenzione cardiovascolare - Notizie

Arrivano anche in Sardegna i Cardio Check Up, screening promossi da Farmacie Specializzate, network di Unifarco Laboratori. Durante il mese dedicato alla salute del cuore, dal 7 settembre al 17 ottobre, nelle farmacie aderenti i cittadini potranno richiedere il Cardio Check Up a un prezzo scontato; nelle giornate di screening del 25 settembre e 16 ottobre, il check up e la consulenza del farmacista saranno offerti gratuitamente. Le farmacie aderenti nell'Isola sono tre: Edwige Ancona Srl a Guasila, Rizzo e Fadda a Cagliari.Le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte in Italia: nel 2023 le malattie del sistema circolatorio hanno causato oltre 206.000 decessi, quasi il 31% del totale. Secondo i dati ISS più recenti, inoltre, il 40% degli adulti tra 18 e 69 anni presenta almeno tre fattori di rischio cardiovascolare.Nella popolazione tra 35 e 74 anni esaminata nel 2023-2024, pressione elevata o trattamento antipertensivo interessano il 49% degli uomini e il 37% delle donne. Numeri che richiamano l'importanza di rendere più accessibili occasioni di informazione e controllo sul territorio.In Sardegna, i risultati 2024 della Italian Health Examination Survey - Progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità, condotta su un campione di 203 persone tra 35 e 74 anni, mostrano valori di pressione arteriosa elevata nel 50% degli uomini e nel 21% delle donne. Considerando anche chi assume un trattamento antipertensivo, le quote salgono rispettivamente al 62% e al 36%. Tra le persone con pressione elevata o in trattamento, il 39% degli uomini e il 55% delle donne non era consapevole della pressione elevata. Sul fronte del peso, il 54% degli uomini e il 30% delle donne risulta in sovrappeso, mentre l'obesità riguarda rispettivamente il 24% e il 29%."L'obiettivo dei Cardio Check...

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