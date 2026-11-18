(Adnkronos) - Remo Morzenti Pellegrini sarà il nuovo presidente dell'Anac. A dare il via libera il governo durante il Consiglio dei ministri di oggi. Classe 1968, professore ordinario di Diritto amministrativo all’università degli studi di Bergamo, dove ha ricoperto l'incarico di rettore dal 2015 al 2021, Remo Morzenti Pellegrini è attualmente vicepresidente della Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna).

Il percorso professionale del giurista si è sviluppato tra università, ricerca e incarichi istituzionali. Oltre ad aver guidato l’ateneo bergamasco per sei anni, dal 2018 al 2021 ha presieduto il Comitato regionale di coordinamento delle Università lombarde. È stato inoltre componente del Consiglio universitario nazionale (Cun), del Consiglio di amministrazione della Fondazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) e vicepresidente del Comitato tecnico-scientifico per i musei e l’economia della cultura del ministero della Cultura.

Dal luglio 2022 è vicepresidente della Scuola nazionale dell’amministrazione, incarico nel quale è stato confermato nel novembre 2025. Sul piano scientifico, la sua attività si concentra sul diritto amministrativo, con particolare attenzione ai diritti sociali, al diritto all’istruzione, ai servizi pubblici, alla formazione nella Pubblica amministrazione e all’autonomia universitaria. Tra gli ambiti di ricerca e approfondimento anche la disciplina dei contratti pubblici.