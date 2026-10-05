Ambiente a scuola, 23 laboratori Arpas su meteo, rifiuti e acque - Notizie

Preparare un bollettino meteo partendo dai dati grezzi, censire con i protocolli europei i rifiuti spiaggiati, indagare l'origine dei disastri naturali: sono fra le nuove attività proposte dall'Arpas, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, agli studenti e alle studentesse delle scuole della Sardegna.L'offerta formativa dei Laboratori di educazione ambientale e alla sostenibilità (Leas), che lo scorso anno scolastico ha coinvolto circa 1.600 alunni di una trentina di istituti fra primarie, medie e superiori, si è arricchita, passando da 17 a 23 Leas. I temi trattati dagli esperti dell'Agenzia, con attività pratiche, spaziano dai cambiamenti climatici alla risorsa idrica, dalla biodiversità ai rifiuti, fino ai siti contaminati e alla qualità dell'aria. L'elenco completo, con le schede di ogni laboratorio, è online sul sito sardegnambiente.it Ogni istituto può chiedere uno o due laboratori, alcuni sono riservati a specifiche aree dell'Isola. Le iscrizioni, tramite modulo online, terminano il 24 ottobre. Le domande escluse entreranno in una lista di priorità per il prossimo anno. I Leas (11 per la primaria, 15 per le medie e 13 per le superiori) sono gratuiti, a carico delle scuole restano trasporto e assicurazione per le uscite.Fra i percorsi più originali figura quello sulle previsioni del tempo, che svela cosa c'è dietro le app meteo, una delle novità del catalogo 2026-2027: dura quattro ore, si tiene in classe o nella sede del Dipartimento meteoclimatico dell'Arpas ed è rivolto al triennio delle superiori. A gruppi i partecipanti riceveranno mappe e dati per elaborare una previsione da presentare ai compagni.Prevede giochi di ruolo e simulazioni il Leas dal titolo 'Disastri (In)naturali' incentrato sulla domanda: un fenomeno diventa un disastro solo quando incontra l'uomo? Anche questo percorso è concepito per le superiori e per aiutare gli studenti a...

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