Alparone (Lombardia): "Investiamo in aziende che mettono al centro le competenze"

(Adnkronos) - "I dati di Banca Italia dicono che Regione Lombardia sta crescendo rispetto alle altre regioni d'Europa perché sta investendo nelle aziende ad alto livello di conoscenza. Entrando nella nuova sede di Ipsen si coglie la bellezza del luogo, ma soprattutto il clima. Le aziende che scelgono Milano e la Lombardia, come ha fatto Ipsen, sono la dimostrazione di un lavoro che cambia e che mette al centro le competenze. Qui ho incontrato tante donne" e il pensiero è andato "al tema della flessibilità, del welfare lavorativo, tanti argomenti che oggi sono attrattivi per i lavoratori". Così Marco Alparone, vicepresidente di Regione Lombardia, oggi a Milano all'inaugurazione della nuova sede di Ipsen in occasione dell'evento 'Connessioni. The Life Show', nel corso del quale sono stati presentati i dati della ricerca 'Italiani in connessione', realizzata da AstraRicerche e promossa dalla farmaceutica.

"Parliamo spesso di tanti nostri giovani che vanno all'estero - prosegue Alparone - questo di Ipsen è un esempio di giovani che investono nelle loro competenze qui in Lombardia".

Per la Regione è centrale il tema del welfare sociale. "Io lo chiamo ecosistema lombardo - sottolinea Alparone - unico in Europa e forse nel mondo. In Lombardia abbiamo un insieme di università, di aziende di ricerca, di qualità della vita che diventano l'elemento da mettere al centro delle nostre politiche. La visita di oggi nella nuova sede di Ipsen ci dice che gli investimenti fatti da Regione Lombardia generano valore".

