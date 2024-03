Oristano

All’iniziativa hanno aderito 116 imprese

Successo a Oristano della quarta tappa del Job Day Sardegna 2024, ospitato negli spazi dell’Istituto tecnico industriale Othoca.

L’appuntamento promosso dall’Assessorato regionale del Lavoro e dall’Aspal ha fatto registrare un notevole afflusso. In tanti si sono presentati agli stand per scoprire varie opportunità di impiego.

Sono state 116 le imprese partecipanti (57 in presenza, 59 in modalità virtuale), 476 gli annunci di lavoro pubblicati, per un totale di 2.695 opportunità lavorative, oltre 2.300 iscritti al portale, 5.324 candidature, 1.107 colloqui programmati e centinaia di colloqui non programmati.

Le porte stamane nella sede di via Zara si sono aperte alle 9.30. Tanti gli stand anche di associazioni ed enti. Presenti le università, le agenzie formative, gli istituti tecnici superiori, le istituzioni e le forze armate con i loro progetti, i programmi e i corsi di formazione.

Un ruolo fondamentale è stato svolto dagli addetti dei Centri per l’impiego di Oristano, Ales, Bosa, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba, che hanno fornito agli utenti informazioni e supporto.

Dopo l’inaugurazione anche un intenso programma di convegni e seminari, distribuiti nell’arco della giornata.