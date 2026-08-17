Allerta meteo gialla per temporali martedì 18 agosto: la mappa delle 7 regioni a rischio maltempo

(Adnkronos) - Continua l'ondata di maltempo sull'Italia, anche se bisognerà aspettare ancora qualche giorno per la vera svolta meteorologica della stagione. Anche per domani, martedì 18 agosto, la Protezione civile ha diramato un avvisa di allerta meteo gialla per settori di alcune regioni sulle quali è previsto l'arrivo di forti temporali, accompagnati anche da fenomeni intensi.

Sono in totale 7 le regioni per le quali la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo per domani, stanco all'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento. Allerta meteo gialla per rischio idraulico è stata diramata per la Calabria (Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale).

Per quanto riguarda i temporali, l'allerta è stata dichiarata - oltre che per la Calabria - anche per l'Abruzzo (Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara), la Basilicata (Basi-A1, Basi-B, Basi-A2, Basi-D, Basi-C), la Campania (Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele), il Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro), la ﻿Puglia (Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica) e la Sicilia (Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie).

Infine, allerta meteo per rischio idraulico per Calabria (Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale) e Sicilia (Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie).

Secondo le ultime previsioni metreo de IlMeteo.it, la giornata sarà contrassegnata da una mattinata in prevalenza stabile su tutti i settori, poi nel corso del pomeriggio scoppieranno dei temporali sugli Appennini. Si tratta di una prima ondata di maltempo che anticipa l'annunciata svolta di giovedì 20 agosto quando le temperature crolleranno anche di 8 gradi.