Allerta della Protezione Civile per forti temporali a Oristano

La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali nella giornata di giovedì 12 settembre. L’allerta, in vigore dalle ore 9 fino alle 20:59, riguarda numerose aree della Sardegna, compreso il territorio di Oristano, e segnala criticità ordinarie che potrebbero comportare disagi localizzati. L’allerta riguarda diverse aree dell’isola, tra cui l’Iglesiente, il Campidano, Montevecchio-Pischinappiu, zona che include anche Oristano, il Tirso, il Logudoro e la Gallura. Questo livello di allerta corrisponde a una criticità ordinaria, ma richiede comunque attenzione da parte della popolazione e delle autorità locali. Secondo le previsioni meteo, la Sardegna potrebbe essere colpita da un fronte temporalesco che potrebbe provocare piogge abbondanti e temporali localizzati. Questi fenomeni potrebbero dar luogo a allagamenti in aree depresse, ingrossamento dei corsi d’acqua e difficoltà alla circolazione stradale. In particolare, i centri abitati delle aree interessate potrebbero essere soggetti a smottamenti, soprattutto nelle zone collinari e montuose. La Protezione Civile, attraverso il suo centro funzionale decentrato, invita i cittadini a

