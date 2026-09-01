Alle Faraualla e a Tore Corazza il Premio Maria Carta 2026 - Notizie

Le Faraualla, quartetto vocale pugliese tutto al femminile, e Salvatore Corazza, batterista originario di Ozieri che ha calcato i palchi di tutto il mondo, sono gli artisti ai quali è stato assegnato il Premio Maria Carta, giunto alla 24/a edizione.Un premio speciale va ad Anna Moroni, cuoca che con le sue apparizioni televisive ha promosso la cultura e la cucina tradizionale sarda, mentre per la sezione dedicata al mondo dell'emigrazione sarda nel mondo renderà omaggio al Circolo Sarda Tellus di Genova, tra le primissime associazioni dei sardi emigrati nata nel 1956. Oggi il circolo lavora a un progetto di assistenza e accoglienza per quei bambini sardi costretti a rivolgersi alle cure dell'Istituto Gaslini di Genova.Infine, un ulteriore riconoscimento che segnala le eccellenze dell'economia e del mondo del lavoro nell'isola è attribuito all'azienda casearia Fratelli Pinna di Thiesi con oltre 125 anni di vita, leader nella promozione dei nostri formaggi nel mondo se si considera che registra il 35% del suo fatturato all'estero.I premi della manifestazione, che si svolgerà a Siligo il 6 settembre, sono stati annunciati oggi nella sala conferenze della Camera di commercio di Sassari, da Leonardo Marras (presidente della Fondazione Maria Carta), Giovanni Porcheddu (sindaco di Siligo), Danilo Spano per l'Ente camerale e la giornalista, Maria Grazia Ledda, che domenica presenterà il Premio insieme al collega, Giacomo Serreli."Il Premio è nato per mantenere viva la memoria di Maria Carta, ma in questi anni è diventato qualcosa di più. È uno spazio nel quale riconoscere e valorizzare persone, artisti e realtà che con il loro impegno contribuiscono alla crescita culturale della Sardegna e alla sua capacità di dialogare con il mondo", ha dichiarato Leonardo Marras. "Va messo in evidenza un aspetto importante:...

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