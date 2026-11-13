(Adnkronos) - T avolo tecnico ristretto oggi a Palazzo Chigi per definire procedure e strumenti di intervento contro gli allarmi bomba che nelle ultime ore hanno coinvolto migliaia di scuole in tutta Italia. L'obiettivo è mettere a punto indicazioni precise per gestire eventuali nuove segnalazioni, evitando che minacce prive di fondamento possano bloccare il regolare funzionamento delle scuole e degli altri servizi pubblici.

Il tavolo dovrà individuare misure a breve, medio e lungo termine. Il lavoro non riguarderà soltanto gli istituti scolastici, ma anche altri potenziali obiettivi sensibili. Per ciascun settore saranno individuati criteri per riconoscere rapidamente le minacce infondate, procedure operative e precise catene di comando. Al confronto partecipano le amministrazioni centrali e gli organismi competenti in materia di sicurezza.

La decisione arriva dopo una serie di allarme bomba diffusi attraverso messaggi di posta elettronica inviati a istituti scolastici di diverse regioni italiane. Le comunicazioni, firmate con il nome di un sedicente Mikhail Andropov, annunciavano la presunta presenza di ordigni negli edifici e contenevano minacce anche nei confronti di Palazzo Chigi e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Dopo l'allarme bomba scattato in almeno 6 mila scuole italiane mercoledì, il fenomeno si è ripetuto anche giovedì 12 novembre, quando le e-mail hanno raggiunto, secondo i dati provvisori diffusi da Palazzo Chigi, 3.778 scuole. Le segnalazioni hanno interessato numerose città, da Roma a Milano, da Torino a Napoli, fino a diversi centri di Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. In alcuni casi gli studenti sono stati fatti uscire temporaneamente dalle aule per consentire le verifiche delle forze dell'ordine.

Proprio per evitare che il ripetersi di messaggi minatori provochi il blocco delle attività scolastiche, il governo ha stabilito una linea operativa comune. Le indicazioni trasmesse ai prefetti e ai dirigenti scolastici prevedono che la semplice ricezione di una e-mail inviata in modo massivo non sia sufficiente, da sola, a giustificare l'evacuazione di un edificio.

La decisione resta comunque affidata alla valutazione delle autorità competenti. Il prefetto può infatti disporre l'evacuazione quando emergono elementi specifici e concreti che facciano ritenere effettivamente presente una situazione di pericolo.