(Adnkronos) - L'allarme bomba scattato in almeno 6 mila scuole italiane e poi rivelatosi un 'fake' mette sul chi va là il governo. Tant'è che la premier Giorgia Meloni convoca un vertice a palazzo Chigi per fare il punto della situazione e invita le opposizioni per oggi, compreso Roberto Vannacci (la prima ad essere 'audita', alle 8.30, è Elly Schlein) con l'obiettivo di coinvolgere tutte le forze politiche di fronte a una emergenza nazionale, perché sulla sicurezza serve "una presenza unita e compatta di tutti". "Non c'è nessun pericolo concreto", assicura il presidente del Consiglio che però non sottovaluta quanto accaduto e mette in guardia: c'è una "strategia precisa": "Vogliono creare il caos, alimentare la paura e il sospetto". La presidente di Fratelli d'Italia fa sentire la sua voce più volte, anche con un video diffuso sui social dove promette: "Non consentiremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli".

Il primo esponente dell'esecutivo a parlare subito dopo l'alert in vari istituti scolastici è Guido Crosetto, che considera "gli allarmi bomba come parte di una "strategia che punta a seminare e creare preoccupazioni". Il ministro della Difesa sottolinea:''forze di polizia lavorano proprio per discernere le cose che sono serie dalle cose che sono frutto di mitomani, che diventeranno sempre di più perché ,purtroppo, la mamma dei cretini è sempre incinta''. Anche il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, vuole "rassicurare l'opinione pubblica, perché l'elevato numero di scuole coinvolte dimostra la scarsa attendibilità del rischio". "Bisogna essere vigili, ma anche consapevoli -avverte- che in un contesto dove la guerra ibrida è sempre più lo strumento per destabilizzare nazioni ed economie, dobbiamo attrezzarci".

All'ora di pranzo tocca alla Meloni lanciare un messaggio rassicurante sui social: "Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto". Le "segnalazioni sembrano piuttosto riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione, sulla quale sono in corso tutti gli approfondimenti necessari", scrive sui social la presidente di Fratelli d'Italia che spiega le ragioni del summit con gli alleati: "Ho convocato a palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le ulteriori iniziative al riguardo". Lo "Stato -garantisce- è presente e sta facendo tutto ciò che è necessario per garantire la sicurezza dei cittadini". Nell'invito mandato a Pd-Avs-M5S-Più Europa-Az-Iv e Futuro nazionale, a quanto apprende l'Adnkronos, Meloni invece ha voluto sottolineare l'importanza del momento e l'opportunità della ''presenza unita e compatta di tutti i leader dei partiti politici che compongono l'arco parlamentare''.

Durante il question time del pomeriggio alla Camera il vicepremier Antonio Tajani usa le stesse parole di Meloni: "Al momento, dalle verifiche non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto". Le "segnalazioni", precisa il ministro degli Esteri, "sembravano piuttosto una strategia per generare allarme e preoccupazione. L'attenzione resta massima".

A fine giornata Meloni posta un lungo video sui social per assicurare che "non è stato trovato nulla in nessuna scuola" ma questo non significa che "il governo abbasserà la guardia". Anzi, si farà trovare pronto di fronte ad altri 'attacchi'. Da quanto accaduto e anche alla luce della riunione con i ministri competenti la leader di Fdi "ricava tre cose". Primo: "ad oggi non c'è alcun elemento che indichi un pericolo concreto. Secondo: questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare. Chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos. Terzo: su chi su chi ci sta dietro lavorano gli investigatori e la magistratura insieme ai loro colleghi europei".

Meloni precisa che "non farà ipotesi" e dirà la sua solo "quando ci saranno certezze" verificate da giudici e investigatori. Il premier fa una promessa agli italiani: "Ogni allarme continuerà ad essere verificato uno per uno. Vi posso assicurare che non intendiamo abbassare la guardia".

Per la Lega interviene Matteo Salvini: '"Gli investigatori stanno lavorando per andare a beccare questi delinquenti, perché di delinquenti si tratta". Pure il numero uno del Carroccio è convinto che "l'obiettivo" di chi ha scritto i messaggi d'allarme è quello di "seminare panico, caos, paura". Il vicepremier ringrazia "anche le forze dell'ordine che sono prontamente intervenute". Poi assicura: ''Siamo al fianco di quei ragazzi, di quelle famiglie, di quegli insegnanti''. Da qui "'invito, visto che si sono rivelati tutti falsi allarmi", a "non cedere al panico, alla paura: in classe con orgoglio, con sorriso, a testa alta".

Per le opposizioni, tuttavia, la convocazione a palazzo Chigi non basta. Chiedono che la premier vada in Parlamento a riferire su quanto sta accadendo. "Apprezziamo la convocazione delle opposizioni per domani a Palazzo Chigi, ma la presidente Meloni deve venire qui in Parlamento", ha detto in aula alla Camera Debora Serracchiani del Pd. Richiesta condivisa dagli altri gruppi del centrosinistra. E la rilancia anche Giuseppe Conte in tv: "C'è da chiarire, chi ha responsabilità di governo deve dare informazioni chiare, certe". "Ascolteremo ma è un formato un po' inedito: la sede è il Parlamento e, se ci sono notizie riservate, c'è il Copasir. Ascolteremo cosa avranno da dire Meloni e i ministri e poi confido che ci sia un confronto in Parlamento'', insiste il leader M5S.

Prima dell'invito a Chigi, anche Elly Schlein aveva chiesto la presenza della presidente del Consiglio in aula: "Chiediamo al governo di riferire su quello che sta accadendo quanto prima perché la preoccupazione ovviamente c'è, sia per il tipo che per la natura di questo attacco. Il governo deve venire a riferire su cosa sa di queste minacce perché chiaramente non abbiamo noi gli elementi per capire che cosa si tratta". Una richiesta che resta anche dopo la convocazione a Chigi.