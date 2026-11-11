(Adnkronos) - Allarmi bomba nelle scuole italiane, interviene Giorgia Meloni: dopo le segnalazioni ricevute oggi da migliaia di istituti, la presidente del Consiglio rassicura famiglie e studenti. Le forze dell'ordine hanno effettuato controlli nelle scuole interessate, senza trovare alcun ordigno.

"Oggi migliaia di scuole italiane hanno ricevuto un messaggio che annunciava una bomba. In molti istituti i ragazzi sono stati fatti uscire, le forze dell'ordine hanno controllato aula per aula e vi dico subito la cosa più importante: non è stato trovato nulla in nessuna scuola", ha detto la premier in un videomessaggio pubblicato sui social, sottolineando la preoccupazione e i disagi vissuti da studenti e famiglie. "So che per molte famiglie è stata una giornata di paura o di disagio, lo capisco e, chiaramente, non lo sottovaluto", ha aggiunto.

La presidente del Consiglio ha assicurato che il Governo è al lavoro per mettere in campo tutti gli strumenti disponibili e ridurre al minimo le conseguenze di episodi simili sulle attività scolastiche. "Ogni allarme continuerà ad essere verificato uno per uno. Vi posso assicurare che non intendiamo abbassare la guardia, perché non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli", ha dichiarato Meloni.

Il messaggio della premier punta a rassicurare le famiglie e a ribadire che le segnalazioni continueranno a essere sottoposte alle necessarie verifiche da parte delle autorità competenti, senza lasciare che le minacce anonime condizionino la regolare vita scolastica.