(Adnkronos) - "E' da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale, risultando costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la stessa provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari. Ciò, salvo che emergano specifici e ulteriori elementi di rischio come, a titolo meramente esemplificativo, il rinvenimento di oggetti sospetti, la rilevazione, anche mediante impianti di videosorveglianza, di anomalie che possano essere ragionevolmente collegate alla minaccia, l'esistenza di precedenti episodi, segnalazioni o elementi informativi che facciano emergere una situazione di rischio riferibile allo specifico obiettivo, nonché la presenza di ulteriori circostanze concrete che rendano necessario un innalzamento delle misure di protezione". E' quanto scrive il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nella direttiva inviata a questori e prefetti con le indicazioni operative in caso di allarmi o minacce dopo i casi che si sono verificati nei giorni scorsi.

"Nel caso in cui emergano elementi che rendano plausibile la minaccia - si legge nel provvedimento - il questore potrà disporre, secondo le circostanze l'effettuazione delle verifiche ritenute opportune e l'adozione di ogni altra misura idonea a garantire adeguate condizioni di sicurezza, senza compromettere, laddove non indispensabile, la continuità dei servizi. Solo ove ritenuto necessario, proporrà al Prefetto l'evacuazione della struttura o sito interessato".