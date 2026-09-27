(Adnkronos) - La situazione intorno alla base aerea della Royal Air Force a Fairford, in Inghilterra, è sotto controllo dopo che un possibile attacco terroristico la notte scorsa è stato sventato contro una base militare britannica usata dagli Stati Uniti nel Gloucestershire per le loro operazioni in Iran. La polizia ha arrestato cinque uomini accusati di detenzione di esplosivi e di preparazione di un attentato.

L'allarme è scattato alle 00.45 ora di Londra (l'1.45 in Italia) quando sono stati segnalati tre furgoni sospetti in avvicinamento alla base. La capo della polizia ad interim del Gloucestershire, Maggie Blyth, ha spiegato questa sera che un’unità specializzata nella neutralizzazione degli esplosivi continua a esaminare i tre veicoli nei pressi di Whelford. La stessa Blyth ha spiegato che la polizia antiterrorismo è ora alla guida delle indagini e deciderà se il caso debba essere dichiarato un incidente terroristico. Al momento non è stata presa alcuna decisione in questo senso ma si sta indagando per stabilire se il presunto complotto sia da collegare all’Iran o meno.

Desta particolare preoccupazione un possibile coinvolgimento di Teheran perché la base viene utilizzata dalle forze armate statunitensi come base operativa avanzata e a luglio i Pasdaran iraniani avevano avvertito che qualsiasi base utilizzata per gli attacchi contro l'Iran sarebbero state considerate un obiettivo legittimo. Comunque gli investigatori stanno esaminando il possibile coinvolgimento anche di altri Stati ostili o di altri potenziali sospettati.

La capo della polizia ad interim ha comunque tenuto a rassicurare la popolazione locale, affermando che l’incidente è ora sotto controllo dopo i "rapidi arresti". Blyth ha dichiarato che circa 85 famiglie dovranno trascorrere la serata lontano dalle proprie abitazioni. David Stanley, del Consiglio distrettuale dei Cotswolds, ha affermato che l’amministrazione fornirà assistenza ai residenti che necessitano di un alloggio o di altri servizi.

Tornando alla cronologia della giornata, secondo la 'Bbc', una residente locale avrebbe avvisato la polizia osservando attività sospette intorno alla base militare nelle prime ore della mattina. La stessa residente dice di aver chiamato inizialmente la polizia del ministero della Difesa, ma nessuno ha risposto. La donna, che non vuole essere identificata, ha visto i tre furgoni parcheggiati e un gruppo di uomini con maschere. Poi ha chiamato il 999. Dice che la sicurezza è stata rafforzata intorno alla base negli ultimi giorni, quindi è rimasta sorpresa che gli uomini non fossero stati notati prima. Il ministero della Difesa ha rifiutato di commentare.

Alle 7 ora inglese (le 8 in Italia) gli abitanti del villaggio di Whelford, situato a circa due miglia (3,2 km) dalla base aerea, raccontano di essere stati svegliati dalla polizia, che ha ordinato loro di evacuare le proprie abitazioni e recarsi in un centro ricreativo locale. Poco dopo 8 (le 9 ora italiana), la polizia del Gloucestershire ha iniziato a parlare di un "grave incidente" nei pressi della Raf Fairford e che diversi uomini sono stati arrestati con l’accusa di reati legati agli esplosivi. Per tutta la mattinata a Whelford è rimasto in vigore un cordone di sicurezza, mentre squadre specializzate e un robot sono stati visti esaminare i veicoli.

Alle 11.33 (le 12.33 in Italia), la ministra dell’Interno Shabana Mahmood ha conferma che l’incidente è stato "messo sotto controllo". Alle 14.15 (15.15 in Italia) le autorità britanniche hanno effettuato un aggiornamento, confermando che la polizia antiterrorismo è alla guida delle indagini e comunicato che i cinque uomini arrestati sarebbero rimasti in custodia. Poco dopo la polizia antiterrorismo afferma di essere "nelle fasi iniziali" dell’indagine e di "lavorare a stretto contatto" con i propri partner per "comprendere le circostanze dell’incidente".

Alle 16.18, le 17.18 in Italia, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con i giornalisti ha affermato che gli uomini arrestati domenica nei pressi della Raf Fairford "stavano cercando di provocare ingenti danni" ed "erano sotto indagine". Alle 18.13, le 19.13 in Italia, la polizia del Gloucestershire ha fornito un ulteriore aggiornamento, affermando di considerare la situazione sotto controllo. Viene inoltre confermato che decine di famiglie evacuate non potranno rientrare questa sera nelle abitazioni situate all’interno del cordone di sicurezza, mentre la polizia antiterrorismo continua le indagini. Il primo ministro britannico, Andry Burnham, ha descritto l'episodio come "profondamente preoccupante". Il premier ha ringraziato la polizia, le forze armate e coloro che lavorano "per mantenere la sicurezza del pubblico" prima di esortare la gente a "non speculare finché le autorità stabiliscono tutti i fatti".

La base aerea di Fairford ospita un gran numero di personale e operazioni dell'Us Air Force. Le misure di sicurezza nella base aerea sono state significativamente rafforzate negli ultimi giorni.

L'esercito statunitense ha affermato di "collaborare a stretto contatto" con i suoi omologhi britannici. "Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri omologhi britannici per monitorare questa situazione, minimizzare gli impatti e garantire la sicurezza del personale statunitense, delle loro famiglie e della comunità locale", ha affermato un portavoce.

Come ricorda la 'Bbc' chiunque viene arrestato ai sensi del Terrorism Act 2000 può essere trattenuto fino a 14 giorni senza che gli vengano formulate le accuse. Questo è diverso dal limite usuale di 24 ore per gli arresti standard senza richiesta di proroga. I cinque uomini sono stati arrestati oggi in base alla legge, il che significa che qualsiasi accusa ipotetica potrebbe arrivare entro l'11 ottobre. La legge consente inoltre alla polizia di arrestare chiunque senza mandato se ragionevolmente sospettato di essere un terrorista e conferisce poteri di fermo e perquisizione.