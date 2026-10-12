(Adnkronos) - La partita di Asian Champions League tra l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e il Neftchi Fergana ha subito un ritardo di un'ora dopo che la coalizione militare a guida saudita ha dichiarato di aver intercettato un missile lanciato dagli Houthi verso Riad. Di recente, l'Arabia Saudita è stata bersaglio di una serie di attacchi da parte del gruppo sostenuto dall'Iran, tra cui colpi contro impianti petroliferi, petroliere e snodi di trasporto, oltre a diversi attacchi letali all'aeroporto internazionale di Riad. Lo speaker dello stadio ha comunicato che la situazione era sotto controllo e che la gara si sarebbe disputata, invitando gli spettatori a rimanere ai propri posti.

Poco prima, i corrispondenti dell'Afp avevano riferito di aver udito delle esplosioni a Riad. Contemporaneamente, i residenti di Riad avevano ricevuto un avviso sui propri telefoni: "La regione è esposta a una minaccia aerea ostile. Si prega di mantenere la calma e di restare a casa o in un luogo sicuro, lontano da porte e finestre, continuando a seguire le istruzioni della protezione civile". Successivamente, in una nota pubblicata su X, la coalizione ha annunciato l'intercettazione e la distruzione di un missile balistico lanciato dagli Houthi. L'episodio non è sembrato turbare Ronaldo, autore del 981esimo gol della sua carriera poco prima dell'intervallo, nel match che ha visto la squadra saudita imporsi per 3-1.