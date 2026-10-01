Allarme insolvenza per Eurallumina, sindacati annunciano mobilitazione - Notizie

A quasi un anno dall'aggravarsi della crisi, la vertenza Eurallumina resta senza una soluzione, anzi la situazione si aggrava. Lo denunciano i sindacati del Sulcis in una nota nella quale annunciano l'avvio, a breve, di forme di protesta."Dopo il cda dell'azienda del 23 settembre, la società ha dichiarato che le disponibilità non sono sufficienti a garantire le obbligazioni aziendali né le attività indispensabili per il presidio ambientale e la sicurezza del sito: trattamento delle acque, manutenzione e conservazione nonché messa in sicurezza degli impianti e del patrimonio aziendale - spiegano i segretari territoriali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, Emanuele Madeddu, Nino D'Orso e Pierluigi Loi e le Rsu Enrico Pulisci, Simone Zucca e Davide Boi - Ad oggi la situazione debitoria della Società ammonta a circa un milione di euro, mentre le necessità per la gestione ordinaria da qui a fine anno sono quantificabili in un fabbisogno di circa 6.000.000 di euro.Senza risorse adeguate, il cda Eurallumina valuterà le determinazioni conseguenti, compresa la sussistenza dei presupposti previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Lasciare esaurire le risorse significherebbe mettere a rischio le bonifiche, il bacino dei fanghi rossi, la barriera idraulica e le retribuzioni dei lavoratori, già provati da dodici mesi di forte riduzione del reddito. Significherebbe anche esporre lo Stato a costi di messa in sicurezza e bonifica che l'azienda stessa stima in circa 300 milioni di euro, a fronte di pochi milioni necessari oggi", osservano."Come noto da settembre 2025 Rusal (azienda russa proprietaria dello stabilimento del Sulcis) non gestisce più direttamente lo stabilimento, mentre il congelamento patrimoniale disposto dal Comitato di sicurezza finanziaria nel maggio 2023 è ancora vigente. Fino a febbraio 2026 l'azienda ha utilizzato le proprie risorse; da...

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