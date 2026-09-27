(Adnkronos) - Allarme esplosivi vicino alla base RAF Fairford, nel Gloucestershire, utilizzata anche dall'Aeronautica Militare degli Stati Uniti: cinque persone sono state arrestate dalla polizia britannica e alcune abitazioni nel vicino villaggio di Whelford sono state evacuate. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dell'esercito, mentre l'indagine è stata affidata alla polizia antiterrorismo che indaga su un possibile legame con l’Iran.

"Diversi uomini" sono stati arrestati con l'accusa di reati ai sensi della legge sugli esplosivi, ha affermato la polizia, aggiungendo che la squadra specializzata dell'esercito per la bonifica di ordigni esplosivi sta attualmente esaminando diversi veicoli. La base è stata utilizzata per il dispiegamento di bombardieri statunitensi dall'inizio del conflitto in Iran, il 28 febbraio. L'indagine, riferisce BBC, è guidata dall'antiterrorismo.

La polizia ha inoltre affermato che l'area è stata transennata e ha aggiunto che gli agenti ritengono che l'incidente sia sotto controllo. Un nutrito contingente dei servizi di emergenza, riporta inoltre BBC, è stato avvistato nella zona, inclusa una squadra di intervento per aree a rischio.

"Stiamo collaborando a stretto contatto con i nostri partner e stiamo mettendo in atto i piani ben collaudati che abbiamo predisposto", ha dichiarato la polizia, che ha poi spiegato che i sospettati sono stati arrestati nelle prime ore di oggi.

Un portavoce delle forze Usa citato dal Guardian ha precisato che "lo stormo (501st Combat Support Wing) e gli altri con base nel Regno Unito" adotteranno "le azioni appropriate per garantire incolumità e sicurezza dei militari Usa, dei civili, dei contractor e delle loro famiglie". "Valutiamo costantemente una serie di fattori che determinano quali misure è necessario adottare o modificare per proteggere i nostri siti, il nostro personale, le loro famiglie".

"Riguardo l'episodio nel Gloucestershire, desidero ringraziare tutte le squadre di emergenza e gli specialisti che sono intervenuti con tanta rapidità. Possiamo essere rassicurati, la situazione è sotto controllo e questo è esattamente il motivo per cui le nostre squadre di risposta alle emergenze e le Forze Armate sono pronte a intervenire 24 ore su 24, sette giorni su sette". Così in un post su X il segretario di Stato per la difesa Gb Wes Streeting, senza altri dettagli dopo le notizie dei media britannici.

Il premier britannico Andy Burnham viene intanto tenuto costantemente aggiornato sui fatti. "So che l’incidente avvenuto oggi nei pressi della base Raf Fairford sarà stato profondamente preoccupante per i residenti della zona e per molte persone che stanno seguendo gli sviluppi in tutto il Paese. I miei ringraziamenti vanno alla polizia del Gloucestershire, alla Polizia antiterrorismo, alle nostre Forze armate e a tutti coloro che stanno lavorando per garantire la sicurezza della popolazione. Sono particolarmente grato ai residenti a cui è stato chiesto di lasciare le proprie abitazioni mentre vengono effettuati controlli precauzionali", ha scritto in un post su 'X' Burnham. "La sicurezza e l’incolumità della popolazione sono la nostra prima priorità e voglio che le persone sappiano che adotteremo sempre tutte le misure necessarie per proteggere le nostre comunità e mantenere il nostro Paese al sicuro. L’indagine è ancora in corso e invito le persone a non fare speculazioni mentre le autorità stanno accertando tutti i fatti".

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha accolto positivamente la notizia degli arresti definendoli "fantastici". "Stavano cercando di provocare grossi danni", ha detto parlando ai giornalisti in Illinois prima di recarsi alla President's Cup presso il Medinah Country Club. Il presidente Usa, riferisce 'SkyNews', ha dichiarato che la collaborazione tra Washington e Londra "ha funzionato alla grande". "Li tenevamo sotto osservazione da molto tempo e li abbiamo presi", ha detto prima di andarsene.

E' intanto allerta Charlie nella base della Raf di Lakenheath, nel Suffolk, che ospita forze Usa (il 48th Fighter Wing), dopo i fatti nei pressi della base di Fairford. La Bbc riferisce della conferma del secondo livello di protezione più alto attivato nella base Raf Lakenheath, mentre nella base Raf Fairford sarebbe massima allerta (livello Delta).

La polizia antiterrorismo sta inoltre indagando per stabilire se il presunto complotto con esplosivi sia collegato all’Iran. E' quanto sottolinea 'The Times': "Gli investigatori della polizia antiterrorismo stanno conducendo l’inchiesta e stanno verificando se i sospettati siano collegati al regime di Teheran. Data la fase ancora iniziale dell’indagine, la polizia starebbe mantenendo aperte tutte le ipotesi. Gli investigatori stanno inoltre esaminando il possibile coinvolgimento di altri Stati ostili o di altri potenziali sospettati", scrive il quotidiano spiegando che "desta preoccupazione un possibile coinvolgimento dell’Iran perché la base viene utilizzata dalle forze armate statunitensi come base operativa avanzata".

Il governo britannico, ricorda il 'Times', ne ha autorizzato l’utilizzo per i raid statunitensi contro i siti missilistici iraniani che hanno attaccato navi nello Stretto di Hormuz. A luglio, le Guardie rivoluzionarie iraniane avevano avvertito che qualsiasi base utilizzata per questi attacchi sarebbero state considerate un obiettivo legittimo.