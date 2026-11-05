(Adnkronos) - Un allarme bomba su un volo tra Dublino e Roma ha costretto un aereo a un atterraggio di emergenza in una base militare a Evreux in Francia. E' quanto riferisce 'Le Figaro'. L'ufficio del primo ministro francese segue la vicenda che riguarda un Airbus A320.

Martedì 3 novembre, nell'arco della giornata, sono stati segnalati sette allarme bomba riguardanti voli in Europa, tutti confermati come falsi. In ordine cronologico, a partire dalla tarda mattinata, questi eventi hanno interessato un volo della Lot Polish Airlines da Londra Heathrow a Varsavia Okecie, dirottato sullo scalo polacco di Varsavia Modlin, un volo della Sas da Copenaghen a Varsavia Okecie e un volo Ryanair da Manchester a Murcia. Gli altri quattro casi coinvolgono due voli Ryanair diretti su Roma , rispettivamente provenienti da Lisbona (Portogallo) e Dublino (Irlanda), un volo Wizz Air da Bergamo a Sofia e un altro volo Ryanair da Dublino a Sofia. Questi sette casi si aggiungono al falso allarme bomba che ieri ha coinvolto un volo Wizz Air da London Luton a Sofia, costretto a fare un atterraggio d'emergenza a Budapest.