I tecnici di Abbanoa metteranno in esercizio domani, 17 novembre, le nuove condotte realizzate a Sorso tra le vie Porto Torres e Lussu, che saranno allacciate alle reti esistenti. Nel contempo saranno scollegate le vecchie tubature che erano soggette a frequenti rotture.

L'intervento, previsto dalle 8 alle 18, è finanziato con risorse del Fondo europeo per lo sviluppo e la coesione e rientra fra gli investimenti programmati per rendere più efficienti le reti idriche della Sardegna.

Durante le operazioni sono possibili cali di pressione e temporanee interruzioni dell'erogazione dell'acqua nelle seguenti vie: Porto Torres, Enrico Costa, Tuveri, Bellieni, Masala, Addis, Azuni, Fratelli Borio, Da Verrazzano, Colombo, Vespucci, Magellano, Paolo Mossa, Mura, Cambosu, Grazia Deledda, Sebastiano Satta, Lussu, Giovanni Maria Angioi, Fancello, Carla Lonzi, Elsa Morante, Monte Columba, Laura Conti, Giotto, Tintoretto, Buonarroti, Cellini, Tiepolo, e Tiziano.

Due i lotti che interessano Sorso e quello in corso è il lotto A: circa 2,5 chilometri di nuove reti e mezzo chilometro di condotte da dismettere. Queste le strade coinvolte: piazza Garibaldi, via Colombo e il suo prolungamento, le vie Manzoni, Vespucci, Barisone, Cellini, Cavour, Convento, Dante, Donatello, Morante, Addis, Masala, D'Annunzio, Bernini, Tiepolo, Carducci, Michelangelo, Municipio, Porto Torres, Satta, Tiziano, Torino, Foscolo, Unità d'Italia, Venezia, Alfieri, vico Senes, via Cappuccini, vicolo Sisini, strada provinciale Marina di Sorso, le vie Gallura, Liconchi, Logudoro, Mogena, Pulteddu, Santa Maria e Tibula.

Il lotto B, invece, comprende oltre tre chilometri di tubature da sostituire o dismettere nelle vie Fratelli Cervi, Fratelli Rosselli, Puccini, Pintor, Amendola, Salvo D'Acquisto, cui si aggiungono opere complementari nelle vie Mazzini, Toti e viale Cottoni.



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