Arborea

A sostenere l’iniziativa di Coldiretti anche l’assessore regionale Gianfranco Satta

Doppio successo portato a casa da Coldiretti Oristano alla Fiera dell’Agricoltura di Arborea: affluenza record nello stand dell’associazione e superate, in soli due giorni, le 500 firme per l’importante campagna di Coldiretti in favore di una proposta di legge europea di iniziativa popolare per difendere il Made in Italy e favorire la trasparenza del cibo sulle tavole italiane. L’iniziativa è appena partita e da subito ha trovato grande attenzione e consenso della gente, non solo cittadini ma anche autorità.

Ad apporre la propria firma ad Arborea sono stati, tra gli altri, l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gianfranco Satta, la sindaca Manuela Pintus, il presidente della Cooperativa 3A Remigio Sequi e tanti primi cittadini e consiglieri regionali del territorio. Ancora, la firma della delegata provinciale Coldiretti del movimento Giovani, Laura Cocco, con il presidente della Pro loco di Arborea, Paolo Sanneris.

È stata un’occasione importante per mettere in cascina le firme necessarie a raggiungere il milione di sottoscrizioni. Un obiettivo che Coldiretti insegue sulla scia del trend italiano che parla di oltre otto persone su 10 (83%) che chiedono lo stop alle importazioni di prodotti agroalimentari che non rispettano