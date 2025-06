(Adnkronos) - "Si è svolto oggi il Consiglio direttivo di Alis nella splendida cornice del Lago di Como, in un contesto che unisce la bellezza paesaggistica al valore simbolico e industriale del territorio, alla presenza anche del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenuto in videocollegamento e del gestore governativo dei Grandi Laghi Pietro Marrapodi, che ringraziamo davvero per la partecipazione". Così il presidente di Alis, Guido Grimaldi, commentando i lavori del Consiglio direttivo dell'Associazione, svoltosi al Palace Hotel di Como con una partecipazione numerosa e qualificata dei soci.

"L’intervento, concreto e diretto, del ministro Salvini è la dimostrazione dell’attenzione costante del governo verso un settore strategico per l’intera economia nazionale, che ha bisogno di essere tutelato -spiega Grimaldi-. Tra i temi di settore affrontati: il rafforzamento dell’intermodalità, il potenziamento del sistema incentivante con la richiesta di maggiori fondi per il rinnovo del parco circolante e per le misure 'Sea modal shift' e 'Ferrobonus', le criticità legate alle normative ambientali europee come Ets e FuelEu che stanno penalizzando le nostre imprese rispetto alla concorrenza globale, nonché i consumatori finali, quindi i cittadini".

"Il ministro stesso -aggiunge il presidente di Alis- ha sottolineato che la transizione va accompagnata, non va imposta e in questa direzione ha confermato di essere al lavoro per rendere strutturali misure come il 'Sea modal shift' ed il 'Ferrobonus' al fine di evitare di discuterne ogni anno nella Legge di Bilancio. Dal proficuo confronto e dialogo tra i nostri associati, inoltre, grande attenzione è stata posta anche al commercio internazionale con la correlata preoccupazione per i dazi, alla valorizzazione dei territori, all’economia circolare, alla digitalizzazione dei processi logistici, alla finanza agevolata, alla sicurezza sul lavoro, alla formazione e all’occupazione, con l’auspicio di misure di decontribuzione a favore delle imprese che assumono giovani con percorsi tecnico-professionali mirati e connessi alle nuove figure richieste".

"Nel Consiglio odierno, poi -prosegue Grimaldi- abbiamo presentato il bilancio di sostenibilità Alis 2024, realizzato con il supporto del nostro socio Grant Thornton, che fotografa l’impegno dell’Associazione e dei soci nel perseguire obiettivi concreti in ambito ambientale, economico e sociale, in linea con i più alti standard di trasparenza e responsabilità d’impresa".

"Abbiamo ribadito -sottolinea- che, anche in un contesto geopolitico instabile e in un mercato sempre più competitivo, Alis continuerà ad essere una voce unitaria, propositiva e costruttiva, per contribuire al rafforzamento del Sistema Italia e alla crescita dei nostri imprenditori e anche questo appuntamento di Como ha confermato il ruolo della nostra Associazione come piattaforma nazionale di riferimento per il confronto e il dialogo tra e con le imprese su logistica, trasporti, infrastrutture, sostenibilità, innovazione e competitività del Paese".

"Siamo infine profondamente orgogliosi -conclude il presidente Grimaldi- della crescita continua e trasversale di Alis nei principali comparti economici e industriali, come testimoniano gli importanti nuovi soci approvati oggi, tra i quali C2a Compagnie de l’Arc Atlantique, azienda francese attiva nel settore delle carte di pagamento e nell’offerta di servizi integrati per la gestione delle spese aziendali specialmente nel comparto logistico, FinXPort, azienda lombarda di servizi di export e import finance e Verizon Connect Italy, società con sede a Ferrara, che offre una vista a 360 gradi in tempo quasi reale degli spostamenti quotidiani delle flotte, così da ridurre i costi, aumentare la produttività, controllare la manutenzione dei veicoli".