(Adnkronos) - Valorizzare le filiere agroalimentari italiane per dare ai più piccoli la nutrizione adeguata per crescere e diventare adulti in salute. Sono questi i temi al centro di Programma Academy, l'evento che ha riunito a Sabaudia, in provincia di Latina, 150 giovani pediatri in formazione, provenienti da tutta Italia. L'iniziativa, promossa con il coinvolgimento delle scuole di specializzazione in Pediatria, delle società scientifiche, delle istituzioni e di Plasmon, nel workshop istituzionale 'La politica del fare a tutela del bambino', ha acceso i riflettori sul legame tra nutrizione, formazione e sistema produttivo: un percorso che si inserisce nell'ampio processo di valorizzazione del made in Italy agroalimentare, rafforzato dal ritorno di Plasmon in Italia nel 2026 con l'acquisizione da parte di NewPrinces. In questi anni, "molte aziende stanno tornando a lavorare e produrre in Italia e a immaginare il proprio percorso confermando la qualità italiana nelle sue filiere", ha affermato Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Come ministero, ha assicurato, "stiamo lavorando moltissimo per valorizzare tutte la filiere agroalimentari italiane a partire dal processo di formazione del cibo, dal settore primario, dai nostri agricoltori, dai nostri allevatori, dai nostri pescatori e dai nostri trasformatori, per arrivare fino alla distribuzione. Abbiamo investito cifre mai registrate nella storia della Repubblica italiana sulle filiere, chiedendo però loro di rispondere a questi incentivi con la qualità da offrire ai cittadini a un prezzo accessibile".

Per garantire una nutrizione di qualità per i piccoli, secondo Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti, è necessario che "la filiera sia completa, mettendo tutti nella possibilità di garantire un processo che ci metta nella condizione non solo di produrre cibo di alta qualità, come già fanno i nostri agricoltori, ma di valorizzarlo e farlo percepire ai nostri bambini, perché quella nutrizione diventerà l'elemento che farà la differenza nella loro crescita". In particolare, nella ristorazione scolastica, l'amministratore delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia, ha precisato che, "insieme a Coldiretti, è in corso un lavoro sinergico a livello europeo", ad esempio con "un nuovo regolamento su public procurement in cui abbiamo chiesto che la ristorazione scolastica non sia mai al massimo ribasso, ma valorizzi la qualità nutrizionale, perché per molti bambini è l'unico accesso durante la giornata ad un vero pranzo completo, che deve essere sempre più equilibrato. In Italia abbiamo ottenuto un risultato molto importante - continua Scordamaglia - Tra le azioni condotte c'è quella della 'Campagna amica' negli ospedali e la sensibilizzazione sul valore della dieta come strumento di prevenzione delle malattie. Recentemente, inoltre, il Comune di Roma ha annunciato l'esclusione degli alimenti ultraprocessati dalle mense scolastiche. È un traguardo importante e, soprattutto, un modello di riferimento che può essere seguito anche dalle altre città".

In questo contesto, "Plasmon oggi sta investendo su un grande progetto di rilancio della filiera, in particolare valorizzando tutte le filiere del latte italiano, per riportare sulla tavola degli italiani e dare un prodotto di eccellenza", puntualizza Angelo Mastrolia, presidente NewPrinces e Plasmon. "Valorizzare l'agroalimentare significa concentrarsi nel sostenere i piccoli produttori, che di solito producono prodotti di eccellenza, ma che hanno bisogno di un supporto per far sì che queste piccole produzioni, molto frammentate in Italia, sopravvivano per garantire poi, sul medio-lungo termine, la sostenibilità del sistema. Oggi tutelare le piccole filiere produttive regionali è un nostro obiettivo".