Dalla bilancia alla tavola. I nuovi anti obesità e diabete stanno cambiando qualcosa di più del peso corporeo e dei valori glicemici delle persone, almeno in America. Secondo una nuova ricerca della Cornell University, infatti, farmaci sono associati negli Usa anche a riduzioni significative di quanto le famiglie spendono per il cibo, sia nei supermercati e negozi di alimentari che nei ristoranti. Lo studio, pubblicato sul 'Journal of Marketing Research', collega i dati del sondaggio sull'uso di agonisti Glp-1, classe originariamente sviluppata per il diabete e ora ampiamente prescritta per la perdita di peso, con le registrazioni dettagliate delle transazioni di decine di migliaia di famiglie statunitensi. Il risultato è uno degli sguardi più completi di come l'adozione di questi farmaci sia associata ai cambiamenti nell'acquisto quotidiano di cibo nel mondo reale.

L'associazione è sorprendente, commentano gli esperti: a distanza di 6 mesi dall'inizio di un farmaco Glp-1, le famiglie riducono la spesa alimentare in media del 5,3%. Tra le famiglie a reddito più elevato, il calo è ancora più ripido, oltre l'8%. La spesa nei fast-food, nelle caffetterie e in altri ristoranti diminuisce di circa l'8%. Tra le famiglie che continuano a usare il farmaco, una spesa alimentare inferiore persiste per almeno un anno, anche se l'entità della riduzione diventa più piccola nel tempo, afferma Sylvia Hristakeva, assistant professor di marketing. "I dati mostrano chiari cambiamenti che seguono all'adozione dei farmaci", assicura l'esperta. "Dopo l'interruzione, gli effetti diventano più piccoli e più difficili da distinguere" dai modelli di spesa pre Glp-1.

A differenza di studi precedenti che si basavano su abitudini alimentari auto-riferite, l’analisi si basa su dati di acquisto (raccolti da Numerator, società di ricerche di mercato che negli Usa tiene traccia delle transazioni di generi alimentari e ristoranti per un panel rappresentativo a livello nazionale di circa 150mila famiglie). I ricercatori hanno abbinato quei dati con sondaggi ripetuti che indagavano se i membri della famiglia stavano assumendo farmaci Glp-1, quando hanno iniziato e perché. Questa combinazione ha permesso al team di confrontare le 'famiglie Glp-1' con famiglie simili che non hanno usato i farmaci, isolando i cambiamenti che si sono verificati dopo l'inizio delle terapie.

Nel carrello riduzioni budget specie su cibi ipercalorici, per ristoratori potrebbe significare dover cambiare strategie anche tagliando porzioni

Le riduzioni non erano distribuite uniformemente su tutto il 'paniere alimentare': i cibi ultra-elaborati e ricchi di calorie - più strettamente associati alle 'voglie' alimentari - hanno visto i cali più forti. La spesa per gli snack salati è diminuita di circa il 10%, con diminuzioni altrettanto grandi di dolci, prodotti da forno e biscotti. Anche pane, carne e uova hanno registrato diminuzioni di spesa. Solo una manciata di categorie ha mostrato aumenti: lo yogurt, seguito da frutta fresca, barrette nutrizionali e snack di carne.

"Il modello principale è una riduzione degli acquisti alimentari complessivi. Solo un piccolo numero di categorie mostra aumenti, e tali aumenti sono modesti rispetto al declino complessivo", chiarisce Hristakeva. Gli effetti si sono estesi oltre il supermercato. Anche la spesa nei ristoranti come catene di fast-food e caffetterie è calata drasticamente. Per i produttori di alimenti, i ristoranti e i rivenditori, l'adozione diffusa di Glp-1 potrebbe significare cambiamenti a lungo termine nella domanda, in particolare per snack e fast food, concludono gli autori dello studio. Potrebbero essere necessari cambiamenti nelle dimensioni dei pacchetti e delle porzioni, nelle formulazioni dei prodotti e nelle strategie di marketing. Per i responsabili politici e gli esperti di sanità pubblica, invece, i risultati aggiungono contesto ai dibattiti in corso sul ruolo dei trattamenti medici nel plasmare il comportamento alimentare e se i cambiamenti dell'appetito guidati biologicamente hanno successo dove tasse ed etichette hanno faticato a ottenere risultati.