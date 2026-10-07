Alghero Bricks in Town, nel centro storico il villaggio dei mattoncini - Notizie

Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 5.000 ingressi alla Torre di Sulis, più di 50 attività commerciali coinvolte e oltre 1.000 partecipanti ai giochi, torna Alghero Bricks in Town, in programma dal 9 all'11 ottobre 2026 nel centro storico di Alghero.Per tre giorni il cuore della città si trasformerà nel "Villaggio dei mattoncini": strade, piazze, torri, spazi culturali e attività commerciali entreranno a far parte di un grande percorso dedicato alla creatività e al divertimento, pensato per bambini, famiglie e appassionati di tutte le età.Tra i protagonisti dell'edizione 2026 torna Maurizio Lampis, brick builder sardo conosciuto a livello nazionale. Le vetrine delle attività del centro storico ospiteranno le riproduzioni in mattoncini di alcuni dei principali monumenti della Sardegna, mentre la Torre di Sulis accoglierà un'esposizione speciale, con una cabina telefonica inglese in scala reale, pronta ad accogliere tutti i curiosi, e altre opere speciali dedicate a monumenti internazionali.Alghero Bricks si diffonderà in altri locali con altre iniziative: nell'ex mercato civico sarà allestita una grande mostra con set e diorami realizzati da appassionati; negli spazi della Fondazione Alghero (Atelier n.4) troveranno posto il museo dedicato alla storia dei mattoncini, il contest creativo dedicato al tema mare e la mostra fotografica "Un mondo in miniatura".Grande spazio soprattutto al gioco. Tornano la caccia al mattoncino tra le attività del centro storico, le cacce al tesoro kids e senior, le gare di velocità, le mini challenge e i tornei di costruzione. Piazza San Michele sarà inoltre animata da Andrea Brickoso, con giochi e attività per adulti e bambini.Non mancheranno videogame, giochi da tavolo, aree dedicate al disegno, laboratori creativi per bambini, uno spazio baby 0-3 anni e aree nelle quali sarà possibile...

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