Albagiara si prepara alla terza edizione di "Note d'Estate"

Martedì prossimo la piazza Mercato di Albagiara si trasformerà in un vivace palcoscenico a cielo aperto per accogliere la terza edizione di “Note d’Estate”, un evento che sta diventando un appuntamento imperdibile per la comunità locale e non solo. Organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Albagiara, e la collaborazione del Consorzio Due Giare, la serata promette di unire il piacere della buona tavola con l’intrattenimento musicale, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica all’insegna della convivialità. A partire dalle 20:30, in via Cagliari, sarà servita una cena a buffet, pensata per deliziare i palati con un’ampia varietà di piatti locali e sapori tradizionali. L’evento sarà impreziosito dalle note del gruppo “Non solo Swing”, composto da Marco, Tea e Walter. In particolare, i tre musicisti accompagneranno la serata con un repertorio musicale che spazia dal jazz allo swing, promettendo di coinvolgere il pubblico in un viaggio attraverso melodie senza tempo. L’iniziativa rappresenta non solo un’occasione per stare insieme, ma anche per valorizzare le tradizioni

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie