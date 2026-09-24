Il settore dell’'arte bianca' italiana è già in fermento. Si stanno per riaccendere i riflettori sugli 'Oscar della pizza made in Italy' organizzati da E20-Events Factory e RistorAgency, con il Patrocinio della presidenza della Regione Lazio e dell’assessorato ai Grandi Eventi del Comune di Roma, nelle persone di Francesco Rocca e Alessandro Onorato, e con il supporto di Mulino Caputo, Latteria Sorrentina, Rega Pomodori, Italforni, Olio Basso, Fritti Gourmet, Goeldlin Collection e della radio ufficiale Dimensione Suono Roma. Il 28 settembre, infatti, a Roma, negli spazi di Spazio Novecento, dalle 11 alle 21, i più autorevoli maestri dell’arte bianca di tutte le regioni dello stivale si riuniranno a Roma per una giornata, riservata a pizzaioli, professionisti e stampa di settore, interamente dedicata al piatto che, più di tutti, porta alta la bandiera dell’eccellenza gastronomica italiana nel mondo: la pizza. E se fino al 2025 si chiamava Pizza Awards, per il 2026 l’evento ha cambiato nome per diventare 'Pizza Maxima', dal latino 'magnus' che sta ad indicare l’alto livello di eccellenza.

“Abbiamo deciso di cambiare nome - dichiarano i due organizzatori Fabio Carnevali, editore di 'MangiaeBevi', e Vincenzo Pagano, direttore di 'ScattidiGusto' - per prendere le distanze dalle diverse imitazioni che negli ultimi anni sono sorte creando confusione tra gli addetti ai lavori. Il nostro obiettivo è premiare le eccellenze dell’arte bianca ma anche creare un momento di dibattito e confronto oltre che un’opportunità di business per le aziende del settore. Alla seconda edizione della Pizza Conference avremo i massimi esperti italiani della Pizza, del Marketing e della Comunicazione che si confronteranno sul palco in due differenti aree tematiche. Una grande occasione per capire le dinamiche e le tendenze in atto nel settore e per dare valore al proprio business”.

'Pizza Maxima', dunque, sarà un vero e proprio premio di tutta la stampa. Infatti, a stilare la graduatoria e ad assegnare i vari premi, come detto, è stata una giuria composta da circa 200 tra i più autorevoli giornalisti gastronomici del settore, rappresentanti e curatori delle principali guide, direttori e redattori delle testate di settore e responsabili delle pagine dei quotidiani che trattano di gastronomia, con particolari competenze per il mondo della pizza, e dai più importanti esperti di pizza in Italia.

Con le loro segnalazioni sono state inizialmente stilate le 150 nomination che, successivamente, sono state sempre da loro votate (voto da 6 a 10) sul sito ufficiale dell’evento www.pizzamaxima.com, in modo trasparente e inequivocabile. I parametri di giudizio che sono stati adottati riguardano l’aspetto esterno della pizza, l’impasto e la tecnica ma anche la personalità, le materie prime utilizzate e la regolarità oltre al rapporto qualità/prezzo e al menu. Non ultimi l’ambiente e il servizio di sala.

I risultati finali saranno svelati nel corso della cerimonia di premiazione e successivamente comunicati sui canali ufficiali di 'Pizza Maxima' (sito e social) e sui siti dei media partner, come 'Scatti di Gusto', 'MangiaeBevi', 'Italia a Tavola', 'Cronache di Gusto', 'Il Forchettiere', la rivista 'Pizza Magazine' e tante altre testate. Oltre alla graduatoria delle migliori 150 pizzerie d’Italia, con in testa la 'Migliore pizzeria d’Italia', saranno premiate le 'Migliori 20 pizzerie regionali' e i 'Migliori professionisti' di 4 categorie: 'Miglior Pizzaiolo dell’anno', 'Miglior Pizzaiola dell’anno', 'Miglior Pizzaiolo Under 35 dell’anno' e 'Miglior Fornaio dell’anno'.

Ben 19 saranno i premi speciali, assegnati secondo criteri specifici: Miglior Pizza Tradizionale, Miglior Pizza Contemporanea, Miglior Pizza Creativa, Miglior Pizza Fritta, Miglior Pizza Romana, Miglior Pizza Margherita, Miglior Pizza Dolce, Miglior Pizza Fritta, Miglior Carta delle Pizze, Miglior Carta dei Vini, Miglior Carta dei Fritti, Miglior Carta delle Birre, Miglior Carta dei Cocktails, Miglior Servizio di Sala, Miglior Format, Miglior Catena di Pizzerie, Miglior Nuova Apertura, Miglior Comunicazione, Miglior Pizza al Taglio.